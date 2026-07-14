Czarnek chce zablokować Ukrainie drogę do UE. Projekt trafił do Sejmu

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-07-14 12:24

Przemysław Czarnek złożył w Sejmie projekt uchwały dotyczący negocjacji Ukrainy z Unią Europejską. Polityk PiS chce, aby polski rząd blokował proces akcesyjny, dopóki w Ukrainie gloryfikowani są członkowie OUN-UPA.

Poseł Przemysław Czarnek siedzi w ławie poselskiej. O projekcie uchwały w sprawie Ukrainy przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express
  • Przemysław Czarnek z PiS złożył w Sejmie projekt uchwały, mający na celu zablokowanie akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej.
  • Polityk argumentuje, że proces powinien zostać wstrzymany do czasu, aż Kijów przestanie gloryfikować członków OUN-UPA i rozliczy się ze zbrodnią wołyńską.
  • Czarnek rzuca wyzwanie Donaldowi Tuskowi, domagając się stanowczej reakcji rządu. Czy ten kontrowersyjny projekt ma szansę na poparcie i jak wpłynie na przyszłość relacji z Ukrainą?

Przemysław Czarnek poinformował we wtorek o złożeniu projektu uchwały, który miałby zobowiązać polski rząd do blokowania procesu przyjmowania Ukrainy do Unii Europejskiej.

Poseł PiS uzasadnia swoją inicjatywę sporem dotyczącym pamięci o zbrodni wołyńskiej oraz stosunku władz w Kijowie do Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii.

Czarnek składa projekt w Sejmie

Polityk przekazał informację o projekcie w mediach społecznościowych. Uderzył przy tym zarówno we władze Ukrainy, jak i w premiera Donalda Tuska.

„Z kultem zbrodniarzy z OUN-UPA na sztandarach dla Ukrainy nie ma miejsca w Unii Europejskiej! Dlatego złożyłem projekt uchwały Sejmu zobowiązujący rząd do blokowania procesu akcesji Ukrainy do UE” - zaczął Przemysław Czarnek w poście w serwisie X.

Były minister edukacji odniósł się również do otwierania kolejnego obszaru rozmów akcesyjnych pomiędzy Brukselą a Kijowem. Jego zdaniem polski rząd powinien postawić sprawę pamięci historycznej jako jeden z warunków dalszych negocjacji.

„Tymczasem Unia Europejska otwiera kolejny klaster negocjacyjny z Ukrainą. To kolejny moment, w którym Donald Tusk będzie musiał jasno odpowiedzieć na jedno pytanie. Czy akceptuje sytuację, w której państwo wynoszące na piedestał sprawców zbrodni wołyńskiej i gloryfikujące morderców Polaków prowadzi rozmowy o członkostwie w Unii Europejskiej? To jest test dla Donalda Tuska. Czy stanie po stronie prawdy historycznej i polskiego interesu narodowego, czy po raz kolejny wybierze milczenie wobec gloryfikacji zbrodniarzy?” - napisał w dalszej części Czarnek.

Polityk PiS chce wstrzymania finansowania Ukrainy?

Czarnek zaostrzył stanowisko wobec Kijowa także podczas poniedziałkowej rozmowy w Telewizji Republika. Stwierdził, że Unia Europejska powinna zmienić dotychczasową politykę dotyczącą finansowania Ukrainy.

Polityk mówił nie tylko o środkach przeznaczanych na przyszłą odbudowę kraju, ale również o finansowaniu uzbrojenia.

– Trzeba zmusić Unię Europejską, również naszą pozycją w Unii Europejskiej, do tego, żeby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich - stwierdził polityk.

Projekt uchwały złożony przez Czarnka nie oznacza jeszcze zmiany stanowiska polskiego rządu. Dokument musiałby zostać rozpatrzony przez Sejm i uzyskać poparcie większości parlamentarnej.

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