CBA zatrzymało Macieja Świrskiego. W tle 8,4 mln zł i kampania „Sprawiedliwe sądy”

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało Macieja Świrskiego, byłego szefa KRRiT, w związku z poważnym śledztwem dotyczącym nadużyć.

Sprawa dotyczy finansowania kampanii „Sprawiedliwe sądy” przez Polską Fundację Narodową, gdzie miała powstać szkoda majątkowa na kwotę co najmniej 8,4 miliona złotych.

Świrskiemu, który wcześniej zasiadał w zarządzie PFN, zarzuca się nadużycie uprawnień. Sprawdź, jakie konsekwencje czekają zatrzymanych i co dalej z tą głośną sprawą.

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało we wtorek rano Macieja Świrskiego. Były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji był wcześniej związany z zarządem Polskiej Fundacji Narodowej.

Razem z nim zatrzymano 63-letniego Cezarego J. Agenci działali na polecenie Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie. Informację przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

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Dlaczego CBA zatrzymało Macieja Świrskiego?

Postępowanie dotyczy działań członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w 2017 roku. Śledczy badają podejrzenie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przy finansowaniu kampanii medialnej „Sprawiedliwe sądy”.

Według przekazanych informacji fundacja miała ponieść szkodę majątkową w wielkich rozmiarach. Mowa o kwocie nie mniejszej niż 8,4 mln zł.

Kampania „Sprawiedliwe sądy” promowała zmiany w wymiarze sprawiedliwości przygotowywane w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Polska Fundacja Narodowa finansowała billboardy, spoty i inne materiały medialne.

Zatrzymani trafią do prokuratury

Agenci CBA prowadzą przeszukania i zabezpieczają materiały związane ze sprawą. Po zakończeniu tych czynności Maciej Świrski i Cezary J. mają zostać przewiezieni do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie.

Na razie nie podano, jakie decyzje procesowe podejmie wobec nich prokurator.

Maciej Świrski pełnił funkcję przewodniczącego KRRiT do lipca 2025 roku. Został wówczas odwołany przez pozostałych członków rady.

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