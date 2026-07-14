Sikorski chce podwyżki dla Nawrockiego

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
Kamil Szewczyk
Kamil Szewczyk
2026-07-14 10:33

Wicepremier i szef MSZ włączył się w dyskusję o zarobkach lekarzy. - Osobiście uważam, że nikt w sektorze publicznym, ze spółkami skarbu państwa i komunalnymi włącznie, nie powinien zarabiać więcej niż prezydent RP, który wszak powinien pobory mieć podwyższone – napisał Radosław Sikorski w serwisie X.

Radosław Sikorski i Karol Nawrocki. O pomyśle na limity płac w budżetówce przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Joerg Carstensen & Marek Kudelski/Super Express/ Associated Press Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, i prezydent Karol Nawrocki na zdjęciu. Sikorski, w garniturze i krawacie, z gestykulującą ręką, krytykuje pomysł finansowania odbudowy Strefy Gazy. Nawrocki, również w garniturze z przypinką flagi, uśmiecha się i składa dłonie. Artykuł na Super Biznes porusza temat "Rady Pokoju" Trumpa.
  • Szpital Południowy: lekarz Dawid Kasprzyk w 2025 r. miał zarobić ok. 1,6 mln zł, co wywołało debatę o płacach w publicznej ochronie zdrowia.
  • Sonda „Bez retuszu”: TAK 86%, NIE 14% — widzowie poparli limit wynagrodzeń lekarzy.
  • Wicepremier Sikorski w X: Nikt w sektorze publicznym nie powinien zarabiać więcej niż prezydent RP.

Po nagłośnieniu sprawy Szpitala Południowego w Warszawie opinia publiczna zwróciła uwagę na skalę zarobków możliwych w publicznej ochronie zdrowia. Okazało się, że lekarz Dawid Kasprzyk, współpracujący z placówką na kontrakcie, miał w 2025 r. osiągnąć wynagrodzenie sięgające ok. 1,6 mln zł. Wykazało to, że system kontraktów, dyżurów i nadgodzin pozwala niektórym lekarzom na uzyskiwanie bardzo wysokich apanaży, często wielokrotnie przekraczających pensje kierownictwa szpitali czy przedstawicieli władz państwowych. Afera stała się impulsem do dyskusji o konieczności uregulowania wynagrodzeń w sektorze publicznym i przejrzystości zasad rozliczania pracy medyków.

33 dni bez posiedzeń Sejmu. Posłowie odliczają już dni do wakacji

W sondzie programu TVP „Bez retuszu” (20:15) widzowie zdecydowanie poparli rządową propozycję wprowadzenia limitu płac lekarzy w publicznej ochronie zdrowia. Na ta TAK odpowiedziało 86 proc. widzów, a na NIE – 14 proc.

Do wyników odniósł się w serwisie X wicepremier i szef MSZ, komentując potrzebę uporządkowania wynagrodzeń w sektorze publicznym. Napisał:

Osobiście uważam, że nikt w sektorze publicznym, ze spółkami skarbu państwa i komunalnymi włącznie, nie powinien zarabiać więcej niż prezydent RP, który wszak powinien pobory mieć podwyższone. A jeśli ktoś chce być milionerem to powinien spróbować swych sił w sektorze prywatnym.

195. miesięcznica katastrofy smoleńskiej
Galeria zdjęć 29
Express Biedrzyckiej - PROF. MARKOWSKI ALARMUJE: To jest przerażające! Potrzebne międzynarodowe mediacje z Ukrainą
Sonda
Czy państwo powinno ostrzej kontrolować czas pracy i zarobki lekarzy finansowane z publicznych pieniędzy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RADOSŁAW SIKORSKI