33 dni bez posiedzeń Sejmu. Posłowie odliczają już dni do wakacji

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-07-14 5:15

Posłów czeka wyjątkowo pracowity lipiec, gdyż w tym miesiącu odbędą się aż trzy posiedzenia Sejmu. Ale parlamentarzyści odliczają już dni do wakacji, bo w tym roku będą one dla nich wyjątkowo długie – potrwają 33 dni!

Sala posiedzeń Sejmu z nielicznymi posłami w ławach. O 33 dniach wakacji parlamentarzystów przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Paweł Dąbrowski/SUPER EXPRESS Sejm głosowanie posiedzenie ul.Wiejska Warszawa
  • W lipcu posłów czeka intensywna praca obejmująca aż trzy posiedzenia Sejmu.
  • Po tym maratonie parlamentarzyści udadzą się na wyjątkowo długie, 33-dniowe wakacje, trwające do kolejnego posiedzenia zaplanowanego na 3 września.
  • Wolny czas na różne sposoby spędzą politycy. Poseł Witold Zembaczyński, który ze względu na ciążę partnerki planuje wypoczynek nad lokalnymi, opolskimi kąpieliskami.

Pracowity lipiec i wakacje w sierpniu

Pierwsze posiedzenie Sejmu w tym miesiącu odbyło się w dniach 1–3 lipca, a następne odbędzie się w okresie 15–17 lipca. Podczas 62. posiedzenia Sejmu posłowie zajmą się przede wszystkim sprawozdaniami komisji dotyczącymi umów międzynarodowych oraz zmian w Prawie o adwokaturze i Prawie wodnym. Zaplanowano także pierwsze czytania ważnych projektów, w tym rządowych zmian w Kodeksie spółek handlowych oraz senackich propozycji modyfikacji Kodeksu wyborczego, ustawy o referendum lokalnym oraz przepisów dotyczących reklamy politycznej. 

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Trzecie posiedzenie zaplanowano zaś na 29–31 lipca. Po tym „maratonie” posłowie udadzą się na wyjątkowo długi wypoczynek, gdyż kolejne posiedzenie izby niższej parlamentu rozpocznie się dopiero 3 września. Oczywiście nie wszyscy będą mogli sobie pozwolić na tak długi wyjazd wakacyjny, bo w Sejmie będą odbywały się np. posiedzenia komisji i zespołów parlamentarnych, ale przez większą część sierpnia politycy mogą do Sejmu nie zaglądać.

Nie wszyscy posłowie wyjadą na urlop

Na wakacje czeka m.in. poseł KO Witold Zembaczyński (46 l.). – Wyjazdu jednak w tym roku nie planuję, ponieważ moja partnerka jest w stanie błogosławionym i nie wybieram się nigdzie daleko. Spędzę wolne dni w sierpniu na opolskich kamionkach Bolko i Piast, korzystając z krystalicznej wody, w której można pływać i chłodzić się od upałów. A więc będziemy z partnerką korzystać z lokalnych atrakcji – powiedział Witold Zembaczyński „Super Expressowi”. 

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