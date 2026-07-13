Będzie nowa koalicja obronna

Paryż stał się w poniedziałek politycznym centrum Europy. W Pałacu Inwalidów rozpoczęło się spotkanie tzw. koalicji chętnych, w którym uczestniczą przywódcy około 25 państw.

Polskę reprezentuje premier Donald Tusk, a przy jednym stole zasiedli także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, sekretarz generalny NATO Mark Rutte oraz najważniejsi przedstawiciele Unii Europejskiej.

Europa chce mocniej wesprzeć Ukrainę

Jednym z głównych tematów rozmów jest dalsza pomoc dla Ukrainy, która od miesięcy zmaga się z nasilonymi rosyjskimi atakami rakietowymi i dronowymi.

Francuski minister spraw zagranicznych Jean-Noel Barrot podkreślił, że celem spotkania jest przede wszystkim zwiększenie wsparcia dla ukraińskiej obrony powietrznej. Przywódcy mają również rozmawiać o nowych sankcjach wobec Rosji oraz o przygotowaniach do przyszłych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Powstanie europejska tarcza antyrakietowa?

Największe zainteresowanie budzi jednak nowa inicjatywa obronna. Dziewięć państw europejskich razem z Ukrainą ogłosiło rozpoczęcie prac nad utworzeniem Antybalistycznej Koalicji Rakietowej.

Do projektu przystąpiły Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Dania, Norwegia, Hiszpania, Szwecja, Holandia oraz Ukraina.

Celem jest stworzenie nowoczesnego systemu ochrony przed rakietami balistycznymi, które są dziś jednym z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa Europy.

Wspólna obrona przed nowymi zagrożeniami

Sygnatariusze deklaracji przekonują, że Europa potrzebuje zintegrowanego systemu obrony przeciwrakietowej. Chodzi nie tylko o zakup gotowego sprzętu, ale także o wspólne badania, rozwój nowych technologii i współpracę przemysłu zbrojeniowego.

Według autorów projektu połączenie doświadczeń poszczególnych państw oraz wiedzy zdobytej przez Ukrainę podczas wojny z Rosją ma pozwolić na stworzenie skuteczniejszej ochrony przed zagrożeniami rakietowymi.

Ukraiński odpowiednik Patriota

Jednym z tematów rozmów jest również projekt Freya, czyli nowy ukraiński system przeciwrakietowy.

Wołodymyr Zełenski zapowiadał wcześniej, że ma on działać podobnie do amerykańskich systemów Patriot, ale być tańszy i możliwy do produkowania na większą skalę. Ukraina rozpoczęła prace nad tym projektem już w ubiegłym roku.

Dodatkowym impulsem dla tych planów była niedawna deklaracja prezydenta USA Donalda Trumpa, który zapowiedział przekazanie Ukrainie licencji na produkcję rakiet do systemów Patriot.

Rosja pod coraz większą presją

Podczas paryskiego szczytu omawiane są również kolejne działania przeciwko Moskwie. Na stole znajduje się nowy pakiet sankcji Unii Europejskiej oraz sposoby walki z tzw. rosyjską flotą cieni, wykorzystywaną do omijania międzynarodowych ograniczeń.

Francja i jej partnerzy chcą pokazać, że wsparcie dla Ukrainy nie słabnie, a Europa zamierza dalej zwiększać swoje zdolności obronne.

Tusk przy stole najważniejszych rozmów

Dla Polski znaczenie spotkania jest szczególne. Donald Tusk bierze udział w rozmowach dotyczących przyszłego systemu bezpieczeństwa Europy, wsparcia dla Ukrainy oraz projektów obronnych, które mogą w kolejnych latach zmienić układ sił na kontynencie.

Choć konkretne decyzje mają zostać ogłoszone po zakończeniu obrad, już teraz wiadomo, że Europa chce przyspieszyć budowę wspólnej tarczy bezpieczeństwa. W obliczu wojny za wschodnią granicą stawką jest bezpieczeństwo milionów mieszkańców całego kontynentu.

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