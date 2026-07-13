Donald Tusk leci do Paryża. Tematem numer jeden będzie Ukraina

Premier Donald Tusk weźmie udział w Paryżu w spotkaniu "koalicji chętnych" pod przewodnictwem prezydenta Macrona, którego głównym celem jest omówienie strategii wsparcia dla Ukrainy (zwłaszcza obrony powietrznej) oraz wypracowanie trwałych gwarancji bezpieczeństwa po ewentualnym zawieszeniu broni.

Spotkanie ma na celu zwiększenie presji na Rosję poprzez planowany 21. pakiet sankcji UE i odbywa się w kontekście "zbieżności i jedności transatlantyckiej", z rosnącą liczbą państw w koalicji (dołączyły Mołdawia i Macedonia Północna), co sygnalizuje silne i zjednoczone wsparcie międzynarodowe dla Ukrainy.

Wizyta obejmuje również udział w obchodach francuskiego Święta Narodowego (Dnia Bastylii), podczas których pod hasłem "Strategiczne przebudzenie Europy" odbędzie się defilada wojskowa z udziałem reprezentacji Wojska Polskiego, w tym samolotów F-16, co podkreśla wzmocnienie więzi sojuszniczych i europejską jedność.

W poniedziałek 13 lipca Donald Tusk wyruszy do stolicy Francji, Paryża, aby uczestniczyć w spotkaniu tzw. koalicji chętnych. Grupa ta, składająca się z państw aktywnie wspierających Ukrainę, zbierze się pod przewodnictwem prezydenta Francji, Emmanuela Macrona. Głównym celem rozmów będzie omówienie potencjalnych działań po ewentualnym zawieszeniu broni lub zawarciu porozumienia pokojowego, a także kwestii zapewnienia trwałych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Spotkanie robocze zaplanowano na popołudnie w Pałacu Inwalidów, a jego zwieńczeniem będzie kolacja w Pałacu Elizejskim, będącym oficjalną rezydencją prezydenta Francji.

Cele spotkania

Według informacji przekazanych przez służby prasowe rządu, agenda spotkania koncentruje się na strategii postępowania po hipotetycznym zawieszeniu broni lub osiągnięciu porozumienia pokojowego, a także na wypracowaniu skutecznych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Francuski minister spraw zagranicznych, Jean-Noel Barrot, w wywiadzie dla dziennika „Ouest-France”, wskazał trzy kluczowe cele zgromadzenia. Obejmują one:

Intensyfikację wsparcia dla Ukrainy, szczególnie w zakresie obrony powietrznej w kontekście trwających rosyjskich ostrzałów. Zwiększenie presji na Rosję, co ma znaleźć odzwierciedlenie w planowanym 21. pakiecie sankcji Unii Europejskiej. Przygotowanie gruntu pod przyszły pokój i zdefiniowanie niezbędnych gwarancji bezpieczeństwa, mających zapobiec ponownej agresji.

Wśród szczegółowych tematów dyskusji znajdzie się współpraca w obszarze obrony powietrznej, w tym przeciwko pociskom balistycznym, a także kwestia licencjonowanej produkcji uzbrojenia na terytorium Ukrainy. Strona francuska sygnalizowała, że spotkanie to posłuży jako platforma do dalszych deklaracji dotyczących mobilizacji francuskiego przemysłu obronnego na rzecz Ukrainy oraz planowania wspólnych ćwiczeń wojskowych, które, zgodnie z informacjami Pałacu Elizejskiego, miałyby odbyć się poza granicami Ukrainy.

Paryskie kręgi dyplomatyczne podkreślają, że obecne rozmowy odbywają się w sprzyjającym kontekście, charakteryzującym się „momentem zbieżności i jedności transatlantyckiej” oraz korzystną dla Kijowa sytuacją na froncie. Wśród uczestników znajdzie się również Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, którego wizyta w Paryżu następuje po niedzielnym ogłoszeniu planowanych zmian w składzie ukraińskiego rządu, w tym ewentualnej dymisji premierki Julii Swyrydenko.

Koalicja chętnych, która po raz pierwszy spotkała się w styczniu 2025 roku, liczy obecnie około 35 państw, głównie z Europy. W poniedziałek dołączą do niej kolejne dwa kraje: Mołdawia i Macedonia Północna.

Obchody Święta Narodowego Francji

Na wtorek, 14 lipca, zaplanowano udział Premiera Tuska, wraz z innymi zagranicznymi przywódcami, w obchodach Święta Narodowego Francji, znanego jako Dzień Bastylii. Uroczystości te celebrują rocznicę zdobycia Bastylii przez paryżan w 1789 roku. Twierdza ta, służąca wówczas jako więzienie, stała się symbolem początku Rewolucji Francuskiej.

Tradycyjnym elementem obchodów Dnia Bastylii jest uroczysta defilada wojskowa, odbywająca się na słynnych Polach Elizejskich. Tegoroczna parada odbędzie się pod znaczącym hasłem „Strategiczne przebudzenie Europy”. W wydarzeniu tym uczestniczyć będzie również reprezentacja Wojska Polskiego, wystawiona przez Pułk Reprezentacyjny Dowództwa Garnizonu Warszawa. Sekcja lotnicza defilady przewiduje udział dwóch polskich samolotów F-16.

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