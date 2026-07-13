Zmiany w rządzie coraz bliżej

Polityczne wakacje? Nic z tych rzeczy - twierdzą zgodnie dziennikarki „Super Expressu” Joanna Miziołek oraz Eliza Olczyk w „Niedyskretnie o politykach”. To znany i prowadzony od dłuższego czasu program publicystyczno-reportażowy i podcast dotyczących kuluarów władzy.

Cykl łączy elementy tradycyjnej publicystyki z reportażem i luźniejszą rozmową. W najnowszym odcinku dziennikarki mówiły o kulisach zdarzeń w Warszawskim Szpitalu Południowym, Szczycie NATO oraz aktualnej sytuacji na krajowej scenie politycznej.

W Warszawie coraz głośniej mówi się o rekonstrukcji rządu Donalda Tuska, a po drugiej stronie barykady trwa gorączkowe poszukiwanie pomysłu na odzyskanie politycznej przewagi.

Kuluary aż huczą od plotek, spekulacji i nowych scenariuszy.

Kto może pożegnać się z rządem?

Od miesięcy w politycznych rozmowach przewijają się te same nazwiska. Wśród ministrów najczęściej wymienianych w kontekście zmian znajdują się szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Gręda oraz minister edukacji Barbara Nowacka.

Zdaniem dziennikarek szczególnie Barbara Nowacka od dawna pojawia się na nieoficjalnych listach polityków, którzy mogliby stracić stanowiska. Mimo licznych krytycznych ocen i słabych notowań w różnych rankingach, wciąż jednak utrzymuje swoją pozycję w rządzie.

Afera zdrowotna ciąży Trzaskowskiemu?

W politycznych rozmowach coraz częściej wraca również temat wydarzeń związanych z Warszawskim Szpitalem Południowym. Według części komentatorów sprawa mogła odbić się na wizerunku Rafała Trzaskowskiego.

Choć prezydent Warszawy nadal pozostaje jednym z najważniejszych polityków obozu rządzącego, nie brakuje opinii, że ta historia pozostawiła po sobie polityczne rysy, które mogą jeszcze wrócić w przyszłych kampaniach wyborczych.

PiS szuka nowego pomysłu

Po stronie opozycji również nie brakuje nerwowych ruchów. Najnowsze sondaże pokazują, że Konfederacja utrzymuje wysokie poparcie i coraz mocniej depcze po piętach Prawu i Sprawiedliwości.

W jednym z badań różnica między ugrupowaniami wyniosła zaledwie kilka punktów procentowych. To sprawia, że w PiS coraz częściej pojawiają się rozmowy o nowych politycznych układankach.

Wielki sojusz prawicy?

Jednym z pomysłów, który krąży w politycznych kuluarach, jest szersza współpraca ugrupowań po prawej stronie sceny politycznej. Mowa o projekcie, który miałby połączyć środowiska skupione wokół PiS oraz Konfederacji.

Choć politycy obu formacji oficjalnie studzą emocje, coraz częściej pojawiają się sygnały, że po wyborach współpraca może okazać się koniecznością. Szczególnie jeśli żadna ze stron samodzielnie nie zdobędzie większości.

Problem o nazwisku Czarnek

W centrum politycznych dyskusji znalazł się również Przemysław Czarnek. Jeszcze niedawno przedstawiany jako jeden z najważniejszych polityków przyszłości PiS, dziś coraz częściej staje się bohaterem krytycznych komentarzy.

Część obserwatorów uważa, że były minister edukacji nie potrafi skutecznie przebić się ze swoimi propozycjami do opinii publicznej. Dodatkowo ciągną się za nim dawne kontrowersje związane między innymi z programem „Willa Plus”.

W efekcie coraz częściej pojawiają się pytania, czy rzeczywiście będzie politykiem, który poprowadzi partię do kolejnych wyborów.

Kolejne problemy mogą wrócić do PiS

Opozycja musi też liczyć się z tym, że na światło dzienne mogą wychodzić kolejne sprawy związane z okresem jej rządów. W ostatnich tygodniach głośno było między innymi o ustaleniach dotyczących Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej i wydatkowania publicznych pieniędzy.

Takie historie mogą stać się politycznym paliwem dla obecnej władzy, zwłaszcza jeśli będą pojawiały się w kolejnych miesiącach.

Nowe partie jak grzyby po deszczu

Im bliżej wyborów, tym więcej politycznych projektów pojawia się na horyzoncie. Swoją inicjatywę rozwija Paulina Hennig-Kloska, mówi się także o nowych środowiskach próbujących zagospodarować wyborców rozczarowanych obecnym układem politycznym.

Problem w tym, że podobnych projektów było już w polskiej polityce wiele. Większość szybko znikała ze sceny, nie osiągając większego sukcesu.

Rok przed wielką polityczną bitwą

Analitycy są zgodni. Zarówno koalicja rządząca, jak i opozycja weszły już w tryb przedwyborczy. Jedni szukają sposobu na zatrzymanie odpływu wyborców, drudzy próbują odzyskać inicjatywę i zbudować nową większość.

Najbliższe miesiące mogą przynieść kolejne zaskakujące zwroty akcji. A jeśli polityczne plotki okażą się prawdą, jesień może być znacznie gorętsza niż tegoroczne lato.

NIEDYSKRETNIE O POLITYKACH