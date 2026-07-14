Nocne naloty na Iran. Seria eksplozji, Trump zapowiada kolejne ataki

Amerykańskie siły zbrojne przeprowadziły trzecią z rzędu noc uderzeń na cele w Iranie, sygnalizując eskalację konfliktu w regionie.

Prezydent Donald Trump zapowiedział kontynuację operacji przez wiele dni, a także wprowadzenie morskiej blokady, mającej osłabić irańskie zdolności militarne.

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Amerykanie ponownie zaatakowali cele w Iranie. Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych poinformowało, że naloty rozpoczęły się w poniedziałek o godz. 22.45 czasu polskiego.

Była to trzecia z rzędu noc amerykańskich uderzeń. Według zapowiedzi Białego Domu operacja nie zakończy się na obecnych działaniach.

Dlaczego USA ponownie uderzyły w Iran?

CENTCOM przekazał, że celem ataków jest dalsze osłabianie zdolności militarnych Iranu.

„Uderzenia te będą nadal narzucać wysokie koszty siłom irańskim i osłabiać ich zdolność atakowania niewinnych cywilów oraz żeglugi handlowej w cieśninie Ormuz” – podano w oświadczeniu opublikowanym na platformie X.

Donald Trump zapowiedział także przywrócenie morskiej blokady Iranu. Ma ona wejść w życie w nocy z wtorku na środę. Prezydent USA w rozmowie z konserwatywnym publicystą Hugh Hewittem zapowiedział, że amerykańskie wojsko „uderzy mocno” zarówno w poniedziałek, jak i w kolejnych dniach. Według informacji portalu Axios kampania przeciwko Iranowi została zaplanowana na wiele dni.

Amerykanie zaatakują ośrodek nuklearny?

Podczas rozmowy pojawił się także temat możliwego uderzenia w irański ośrodek nuklearny określany przez Amerykanów jako „Pickaxe Mountain”, czyli Góra Kilofów. Obiekt znajduje się głęboko pod ziemią. Dotychczas miał pozostawać poza zasięgiem amerykańskiej amunicji przeznaczonej do niszczenia umocnionych celów.

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– Pickaxe to możliwy cel na ładny, wielki, tłusty strzał prosto we frontowe drzwi – powiedział Trump.

Nie ma na razie informacji, że ośrodek został zaatakowany.

Iran odpowiedział na nocne naloty?

Jeszcze przed oficjalnym komunikatem CENTCOM irańskie media informowały o ataku na amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Kuwejcie oraz jeden z okrętów USA. Doniesienia te nie zostały dotąd potwierdzone przez stronę amerykańską ani niezależne źródła.

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