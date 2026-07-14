Żurek nie odpuszcza Ziobrze! Wysłał wniosek do agencji ICE

Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek skierował oficjalne pismo do amerykańskiej agencji U.S. Immigration and Customs Enforcement, inicjując działania mające na celu potencjalne zatrzymanie i wydanie Polsce byłego ministra Zbigniewa Ziobry.

Zbigniew Ziobro ma status podejrzanego w toczącym się w Polsce śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, gdzie prokuratura zarzuca mu popełnienie 26 przestępstw.

Pismo informuje amerykańskie służby o cofnięciu Zbigniewowi Ziobrze statusu uchodźcy przez rząd Węgier oraz unieważnieniu wszystkich jego paszportów (polskiego, dyplomatycznego i tzw. paszportu genewskiego), co ma ułatwić działania ICE w zakresie jego legalnego pobytu w USA.

Fakt skierowania pisma przez Waldemara Żurka do amerykańskiej służby migracyjnej ICE w sprawie Zbigniewa Ziobry został potwierdzony przez Dominikę Ziętarę, rzecznika Ministerstwa Sprawiedliwości. Jak donosi Radio ZET dokument ten, sygnowany przez ministra Żurka, ma stanowić podstawę do podjęcia działań w kierunku zatrzymania i ekstradycji byłego ministra rządu PiS, który, jak sugeruje pismo, przebywa w USA, unikając polskiego wymiaru sprawiedliwości. Pismo, którego szczegóły ujawniło Radio ZET, jest adresowane bezpośrednio do Davida Venturelliego, pełniącego obowiązki dyrektora U.S. Immigration and Customs Enforcement. Jego głównym celem jest formalne przekazanie amerykańskim urzędnikom imigracyjnym kompleksowych informacji na temat obecnego statusu prawnego i paszportowego Zbigniewa Ziobry.

Status Zbigniewa Ziobry

Wśród kluczowych informacji zawartych w korespondencji, resort sprawiedliwości ma przedstawić administracji amerykańskiej oficjalne potwierdzenia dotyczące cofnięcia Zbigniewowi Ziobrze statusu uchodźcy, który został mu wcześniej przyznany przez rząd Węgier. Konsekwencją tej decyzji było również unieważnienie tzw. paszportu genewskiego, na podstawie którego były minister sprawiedliwości rządu PiS miał wjechać na terytorium Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo, pismo przygotowane przez ministerstwo Waldemara Żurka ma zawierać przypomnienie o wcześniejszym unieważnieniu zarówno standardowego polskiego paszportu Ziobry, jak i jego paszportu dyplomatycznego.

Zbigniew Ziobro posiada status podejrzanego w prowadzonym w Polsce śledztwie dotyczącym domniemanych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu popełnienie 26 przestępstw. Wśród stawianych zarzutów wymienia się m.in. wydawanie podwładnym poleceń mających na celu naruszenie prawa, aby zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerowanie w proces przygotowywania ofert konkursowych oraz dopuszczanie do przyznawania środków podmiotom nieuprawnionym.

Radio ZET informuje, że istotnym elementem pisma skierowanego do ICE będzie również szczegółowe nakreślenie kontekstu polityczno-prawnego, który towarzyszy dotychczasowej działalności Zbigniewa Ziobry. Minister Waldemar Żurek ma w nim odnieść się do sprawy inwigilacji Krzysztofa Brejzy, datowanej na rok 2019, kiedy Brejza pełnił funkcję szefa sztabu wyborczego KO. Kanadyjski instytut Citizen Lab, zajmujący się globalnym monitorowaniem przypadków cyberinwigilacji, potwierdził w 2021 roku, iż telefon komórkowy Brejzy był celem 33 ataków z wykorzystaniem systemu Pegasus. Pismo Żurka ma wskazywać, że w okresie, gdy miały miejsce te zdarzenia, Zbigniew Ziobro sprawował urząd ministra sprawiedliwości.

Rola ICE

U.S. Immigration and Customs Enforcement to agencja federalna odpowiedzialna za egzekwowanie przepisów imigracyjnych i celnych na terenie Stanów Zjednoczonych. Do zadań funkcjonariuszy ICE należy m.in. dokonywanie zatrzymań oraz nadzorowanie procesów deportacyjnych wobec osób, które nie posiadają uprawnień do legalnego przebywania w USA.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Waldemar Żurek:

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