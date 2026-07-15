Donald Tusk zwołał tajne spotkanie z parlamentarzystami KO, aby mobilizować partię przed nadchodzącym rokiem wyborczym.

Premier podsumuje działania rządu i nakreśli strategię, jednocześnie mierząc się z głośną aferą o uprzywilejowanie polityków w służbie zdrowia.

Odkryj, jakie kluczowe decyzje zapadną i jak wpłyną na kampanię wyborczą oraz przyszłość Koalicji Obywatelskiej.

Na kilka dni przed sejmową przerwą wakacyjną Donald Tusk spotkał się w środę z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej. Lokalizacja wydarzenia była pilnie strzeżoną tajemnicą. Ostatecznie politycy rządzącej formacji zaczęli pojawiać się w warszawskim hotelu Mercure Grand, gdzie odbywa się zamknięte spotkanie z premierem. Na miejscu pojawili się ministrowie, posłowie i senatorowie KO, a fotoreporterzy uchwycili ich, gdy wchodzili na naradę.

Tusk szykuje plan na wybory

Według informacji PAP głównym celem spotkania jest podsumowanie dotychczasowych działań rządu oraz przedstawienie strategii na ostatni rok przed wyborami parlamentarnymi. Politycy Koalicji Obywatelskiej spodziewają się, że Donald Tusk będzie chciał zmobilizować klub do intensywnej pracy w terenie i przedstawić plan działań na kolejne miesiące. Wśród tematów mają znaleźć się także współpraca wewnątrz koalicji rządzącej, komunikacja z wyborcami oraz priorytety legislacyjne po wakacyjnej przerwie. Jeden z rozmówców PAP ocenił, że będzie to przede wszystkim robocze spotkanie poświęcone przygotowaniom do nowego sezonu politycznego.

Nie tylko wybory. W tle głośna afera

Choć oficjalny program narady nie został ujawniony, część polityków KO nie wyklucza, że premier odniesie się również do ostatnich publikacji dotyczących uprzywilejowanego traktowania polityków w publicznej służbie zdrowia.

W ostatnich dniach media opisywały przypadki związane z miejską przychodnią w Piasecznie oraz Warszawskim Szpitalem Południowym. Według doniesień pojawiły się zarzuty dotyczące omijania kolejek i specjalnego traktowania części polityków Koalicji Obywatelskiej.

We wtorek Donald Tusk nie krył oburzenia. Premier przyznał, że odczuwa „coś na kształt mdłości”, gdy słyszy o podobnych praktykach i zapowiedział, że będzie zdecydowanie walczył z wszelkimi przejawami wykorzystywania politycznych znajomości w ochronie zdrowia.

Mobilizacja przed decydującym rokiem

Nie wszyscy parlamentarzyści są jednak przekonani, że kwestia afery zdrowotnej zdominuje spotkanie. Część z nich uważa, że tego typu sprawy powinny być omawiane na forum władz partyjnych, a nie całego klubu parlamentarnego.

Ich zdaniem Donald Tusk skupi się przede wszystkim na przygotowaniach do kampanii parlamentarnej, rozliczeniu dotychczasowych działań rządu oraz wyznaczeniu kierunku prac na najbliższe miesiące.

Najbliższy rok będzie dla Koalicji Obywatelskiej kluczowy. To właśnie teraz mają zapaść decyzje dotyczące strategii, z którą ugrupowanie Donalda Tuska wejdzie w kampanię wyborczą. Środowe spotkanie ma być pierwszym sygnałem, jak premier zamierza przygotować swoich polityków do najważniejszego politycznego sprawdzianu tej kadencji.

- Było spokojnie i metodologicznie, do przodu - mówi nam Witold Zembaczyński, kiedy pytamy go o atmosferę spotkania Donalda Tuska z parlamentarzystami KO.

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