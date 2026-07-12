Minister klimatu Paulina Hennig-Kloska ogłosiła powstanie nowej partii, Unia Centrum, która ma wzmocnić rządową koalicję Donalda Tuska.

Nowa partia, powstała po rozłamie w Polsce 2050, deklaruje budowanie silnego politycznego centrum, stawiając na odpowiedzialność i nowoczesną gospodarkę.

Dowiedz się, jakie cele stawia sobie Unia Centrum i jak to strategiczne posunięcie wpłynie na przyszłość koalicji rządzącej!

Na polskiej scenie politycznej pojawiło się nowe ugrupowanie. W niedzielę oficjalnie ogłoszono powstanie partii Unia Centrum, na której czele stanęła minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. W wydarzeniu uczestniczyli również eurodeputowany Michał Kobosko oraz parlamentarzyści związani z klubem Centrum.

Nowa formacja ma działać w ramach obecnej większości rządzącej i – jak zapewniają jej liderzy – pozostać ważnym elementem zaplecza politycznego rządu Donalda Tuska.

Hennig-Kloska: Unia Centrum będzie filarem koalicji

Podczas konferencji prasowej Paulina Hennig-Kloska podkreślała, że celem nowego ugrupowania nie jest osłabianie obecnej większości parlamentarnej.

Unia Centrum będzie mocnym fundamentem „koalicji 15 października” – zadeklarowała minister.

Jak zaznaczyła, nowe środowisko chce skupiać osoby szukające kompromisu i odpowiedzialnych rozwiązań dla państwa. Według liderów partii właśnie polityczne centrum powinno być miejscem wypracowywania najważniejszych decyzji.

Takie cele stawia sobie nowa partia

Twórcy Unii Centrum zapowiadają budowę ugrupowania odwołującego się do odpowiedzialności za państwo, nowoczesnej gospodarki i silnej pozycji Polski w Unii Europejskiej.

Wśród najważniejszych założeń programowych znalazły się wsparcie przedsiębiorczości, tworzenie dobrze płatnych miejsc pracy, odpowiedzialna transformacja energetyczna, rozwój samorządów, bezpieczeństwo państwa oraz wzmacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

Partia przyjęła niebiesko-zielone barwy. Jak wyjaśniła Paulina Hennig-Kloska, kolor niebieski ma symbolizować wolność, przedsiębiorczość i nowoczesną gospodarkę, natomiast zieleń odnosi się do ochrony środowiska, bezpieczeństwa energetycznego i odpowiedzialności za przyszłe pokolenia.

Rozłam w Polsce 2050 doprowadził do powstania nowego ugrupowania

Powstanie Unii Centrum jest efektem wydarzeń z początku tego roku. Klub parlamentarny Centrum utworzono po rozłamie w Polsce 2050. Doszło do niego po wewnętrznych wyborach na lidera ugrupowania, w których Paulina Hennig-Kloska przegrała z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz.

Minister klimatu wraz z grupą kilkunastu parlamentarzystów opuściła Polskę 2050 i utworzyła własny klub parlamentarny. Następnie powołano Stowarzyszenie Centrum, które stało się podstawą do utworzenia nowej partii.

Pierwsza Konwencja Programowa Unii Centrum ma odbyć się we wrześniu. Wówczas ugrupowanie zaprezentuje szczegółowe założenia swojego programu.

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