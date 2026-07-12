Wielka Brytania wstrząśnięta brutalnym morderstwem znanej prawicowej polityk Ann Widdecombe, którą znaleziono martwą we własnym domu.

Policja aresztowała nowego podejrzanego w sprawie, po wcześniejszym zwolnieniu innej osoby, jednocześnie wykluczając motyw terrorystyczny.

Poznaj szczegóły tego dramatycznego śledztwa i dowiedz się, co doprowadziło do przełomu po kilku dniach od zbrodni.

Do zbrodni doszło w Wielkiej Brytanii, gdzie w swoim domu w hrabstwie Devon została znaleziona martwa 78-letnia Ann Widdecombe – była minister, wieloletnia posłanka i jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci brytyjskiej prawicy. Jej śmierć wstrząsnęła opinią publiczną, a prowadzone od kilku dni śledztwo właśnie nabrało nowego tempa.

Przełom po kilku dniach. Policja zatrzymała nowego podejrzanego

Policja hrabstw Devon i Kornwalii poinformowała, że w sobotni wieczór zatrzymano 28-letniego mężczyznę podejrzanego o morderstwo Ann Widdecombe. Jak przekazano, podejrzany pozostaje w policyjnym areszcie i jest przesłuchiwany przez śledczych. Funkcjonariusze podkreślili jednocześnie, że na obecnym etapie postępowania nic nie wskazuje na to, aby zbrodnia miała związek z terroryzmem. Śledztwo prowadzone jest jako sprawa kryminalna.

To już druga osoba zatrzymana w tej sprawie. Wcześniej policja ujęła 26-letniego mężczyznę w miejscowości Newton Abbot, położonej niedaleko domu zamordowanej polityk. Został on jednak zwolniony po wykonaniu niezbędnych czynności.

Ciało znaleziono w domu. Trwa wyjaśnianie okoliczności zbrodni

Ciało Ann Widdecombe odnaleziono w czwartek w jej domu w miejscowości Haytor na południowym zachodzie Anglii. Śledczy nie ujawnili dotąd szczegółów dotyczących okoliczności śmierci ani możliwego motywu działania sprawcy.

Na informacje o tragedii zareagował premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, który oddał hołd wieloletniej działalności publicznej byłej parlamentarzystki.

Kim była zamordowana polityczka?

Ann Widdecombe przez lata należała do najbardziej rozpoznawalnych postaci brytyjskiej prawicy. W latach 90. była młodszą minister w rządzie konserwatywnego premiera Johna Majora, a później związała się z ugrupowaniami tworzonymi przez Nigela Farage'a. Pełniła między innymi funkcję rzeczniczki ds. imigracji w Reform UK oraz była europosłanką w latach 2019–2020.

Znana była z bardzo konserwatywnych poglądów. Sprzeciwiała się liberalizacji prawa aborcyjnego, krytykowała zrównanie wieku przyzwolenia na kontakty seksualne w związkach jednopłciowych i heteroseksualnych oraz wielokrotnie zabierała głos w sprawach dotyczących polityki migracyjnej.

Po zakończeniu kariery parlamentarnej zyskała także rozpoznawalność poza polityką. Wystąpiła w brytyjskiej edycji programu "Strictly Come Dancing", a później również w celebryckiej odsłonie programu "Big Brother". Śledztwo w sprawie morderstwa byłej polityk trwa. Policja zapowiada kolejne czynności, które mają wyjaśnić okoliczności jednej z najgłośniejszych zbrodni ostatnich miesięcy w Wielkiej Brytanii.

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