Monika Olejnik kończy 70 lat! Poznalibyście ją na zdjęciach z młodości?

Monika Olejnik publicznie poinformowała w maju 2024 roku o zdiagnozowaniu u niej choroby nowotworowej (nowotworu piersi) i przejściu w związku z tym zabiegu operacyjnego.

Posiada długą i uznaną karierę dziennikarską, obejmującą pracę w radiu (Program III, Radio Zet), telewizji (od 2006 roku prowadzi "Kropkę nad i" w TVN24) i prasie, a w 2000 roku została uhonorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jest znana z wyrazistego i często ekstrawaganckiego stylu ubierania się, a także z dbałości o zdrowie i aktywność fizyczną, co przekłada się na jej wysportowaną sylwetkę, która sprawia, że trudno uwierzyć w jej 70 lat.

Swoją ścieżkę zawodową w dziennikarstwie rozpoczęła od stażu w Programie I Polskiego Radia. W latach 1982–2000 była związana z Programem III Polskiego Radia. W tym okresie zdobyła uznanie dzięki prowadzeniu wywiadów z politykami i osobistościami życia publicznego w ramach audycji „Salon polityczny Trójki”. W drugiej połowie lat 80. współtworzyła, wraz z ówczesnym mężem Grzegorzem Wasowskim, program radiowy „Nie tylko dla orłów” emitowany w Trójce. Zaznaczyła swoją obecność w historii mediów, będąc jedną z pierwszych dziennikarzy na miejscu katastrofy lotniczej samolotu „Kościuszko” 9 maja 1987 roku.

Debiut w telewizji i praca w prasie

Telewizyjny debiut Olejnik w roli prowadzącej miał miejsce w latach 1997–2003 w programie „Kropka nad i” na antenie TVN. Następnie, od września 2004 do lipca 2006 roku, była gospodynią publicystycznego programu „Prosto w oczy” emitowanego na TVP1. Od 11 września 2006 roku powróciła do prowadzenia „Kropki nad i”, tym razem w stacji TVN24, gdzie kontynuuje tę rolę. Wiosną 2021 roku prowadziła również serię wywiadów z przedstawicielami świata kultury w ramach programu „Monika Olejnik. Otwarcie”, dostępnego w serwisie TVN24 Go.

Monika Olejnik współpracowała również z „Gazetą Wyborczą”. Na łamach piątkowych wydań gazety publikowała felietony poświęcone bieżącym tematom politycznym. Wcześniej, wspólnie z Agnieszką Kublik, przygotowywała cykl wywiadów „Dwie na jednego”. Współpraca z tym tytułem prasowym zakończyła się 27 grudnia 2024 roku. W 2007 roku ukazała się książka pod tym samym tytułem, która stanowi zbiór 25 wywiadów przeprowadzonych przez duet Olejnik i Kublik.

Życie prywatne

Pierwszym mężem dziennikarki był inżynier elektryk Mateusz Praczuk. Poślubiła go w wieku 20 lat, będąc jeszcze studentką. Związek ten zakończył się rozwodem, za którego przyczynę uznano przemoc stosowaną przez Praczuka wobec niej. Mężczyzna zmarł w 2014 roku. Kolejnym małżonkiem był dziennikarz i satyryk Grzegorz Wasowski, z którym ma syna Jerzego, urodzonego w 1985 roku. Od 1996 roku jej partnerem życiowym jest dziennikarz sportowy Tomasz Ziółkowski.

W maju 2024 roku publicznie poinformowała o zdiagnozowaniu u niej nowotworu piersi i przejściu w związku z tym zabiegu operacyjnego. Od tej pory regularnie apeluje w mediach społecznościowych, aby regularnie się badać.

Tak zmieniała się Monika Olejnik

Monika Olejnik od zawsze mogła pochwalić się długimi blond włosami, choć nie bała się eksperymentów. Przez jakiś czas nosiła grzywkę, próbowała też różnych podcieni blondu: od platynowych po ciepły, niemal miodowy. Najbardziej charakterystyczny jednak zawsze był jej styl ubierania. Dziennikarka od wczesnej młodości miała wyrazisty gust i odwagę w łączeniu różnych stylów. Z czasem jej stylizacje nabrały jeszcze więcej wyrazistości, a w jej garderobie pojawiło się wiele ubrań od światowej sławy projektantów. Gwiazda TVN ekstrawagancko łączy fasony, faktury i dodatki w sposób, na który nie każda pani by się zdecydowała.

Ponadto prowadząca "Kropkę nad i" dba o zdrowie i aktywność fizyczną, a nagrania z ćwiczeń dominują jej media społecznościowe. Monika Olejnik może pochwalić się nie tylko wyśmienitą kondycją, ale także wysportowaną sylwetką z wyraźnie zarysowanymi mięśniami. Dzięki temu trudno uwierzyć, że ma już 70 lat!

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniała się Monika Olejnik:

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