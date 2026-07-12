Prezydent Zełenski zapowiada znaczące zmiany w ukraińskim rządzie, mające na celu wdrożenie zaktualizowanej strategii politycznej.

Obecna premier Julia Swyrydenko zostanie zdymisjonowana, jednak nie opuści życia publicznego, obejmując nowe, kluczowe stanowisko.

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w niedzielę o planowanych zmianach w rządzie. Zapowiedział dymisję premier Julii Swyrydenko oraz szeroką reorganizację Rady Ministrów. Jak podkreślił, zmiany mają zapewnić realizację zaktualizowanej strategii politycznej państwa. Informację przekazał w komunikatorze Telegram po rozmowie z szefową rządu.

Zełenski: potrzebna jest reorganizacja rządu

Jak wyjaśnił prezydent, zmiany personalne mają dotyczyć nie tylko gabinetu, ale również struktur odpowiedzialnych za ochronę prawa.

Osobnej, szczególnej uwagi wymagają również porozumienia Ukrainy z partnerami w zakresie odbudowy kraju. W związku z tym na Ukrainie rozpoczną się także zmiany kadrowe, które mają zagwarantować realizację zaktualizowanej strategii politycznej. Omówiliśmy szczegóły z premier Ukrainy Julią Swyrydenko. Uznaliśmy, że dla przeprowadzenia tych zmian konieczna jest reorganizacja składu Rady Ministrów – przekazał Wołodymyr Zełenski.

Na razie nie poinformowano, kiedy dokładnie dojdzie do zmian ani kto miałby objąć stanowisko nowego premiera.

Swyrydenko ma otrzymać nowe stanowisko

Mimo zapowiedzi dymisji Julia Swyrydenko nie odejdzie z najważniejszych struktur państwa. Prezydent podziękował jej za dotychczasową pracę i zapowiedział, że chce powierzyć jej nowe obowiązki.

Zaproponowałem jej objęcie nowego, ważnego kierunku współpracy z naszym kluczowym partnerem – poinformował Zełenski.

Na razie nie ujawniono, o jakiego partnera chodzi ani jakie stanowisko miałaby objąć dotychczasowa szefowa ukraińskiego rządu.

Premier Ukrainy od 2025 roku

Julia Swyrydenko kieruje rządem Ukrainy od lipca 2025 roku. Wcześniej była wicepremier oraz minister gospodarki. Odpowiadała między innymi za współpracę gospodarczą z zagranicznymi partnerami oraz pozyskiwanie międzynarodowego wsparcia dla Ukrainy w czasie wojny z Rosją.

Zapowiedziana przez Wołodymyra Zełenskiego reorganizacja rządu jest jedną z najważniejszych zmian personalnych w ukraińskich władzach od wielu miesięcy. Szczegóły dotyczące nowego składu gabinetu mają zostać przedstawione w najbliższym czasie.

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