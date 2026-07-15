Kaczyński zwołał spotkanie władz . "Będzie "grillowanie" Czarnka" [ZDJĘCIA]

Morawiecki buduje własne zaplecze – konferencja „Rozwój + Wy” na 1000 osób stawia prezesa PiS w trudnej sytuacji.

Czarnek zaostrza kurs wobec Ukrainy – jego słowa wywołały kryzys w partii i reakcję Kaczyńskiego.

Kierownictwo PiS na Nowogrodzkiej – prezes zwołał naradę, by zdusić wewnętrzne konflikty i ocenić kandydaturę na premiera.

Impreza Morawieckiego z grillem

31 lipca odbędzie się „Rozwój + Wy” – konferencja na 1000 osób organizowana przez stowarzyszenie „Rozwój Plus” Mateusza Morawieckiego, podczas której serwowane będą dania z grilla. To duży problem dla PiS, gdyż były premier buduje własne zaplecze polityczne.

Jednocześnie prezes Jarosław Kaczyński (77 l.) ma problem z Przemysławem Czarnkiem. – Trzeba zmusić Unię Europejską (...) do tego, żeby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich – powiedział kandydat PiS na premiera w TV Republika.

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Po tych słowach pojawiły się komentarze: „Czarnek mówi Putinem”, co nie podoba się liderowi partii.

– Sprawa wypowiedzi pana Przemysława Czarnka zostanie wyjaśniona – zareagował Kaczyński.

"Harcerze" chcą zmiany kandydata

Wewnętrzna konkurencja w PiS nie jest zaskoczona konfliktem prezesa z byłym ministrem edukacji. – Najlepszym naszym kandydatem na premiera byłby Mateusz Morawiecki. Od samego początku byłem sceptyczny wobec szybkich zapowiedzi, żeby Czarnek został naszym kandydatem – powiedział „Super Expressowi” poseł PiS Krzysztof Szczucki (40 l.). – Wsparcie dla Ukrainy musi być zachowane– dodał polityk.

15 lipca po południu zebrało się kierownictwo PiS, aby zażegnać problemy. Nieoficjalnie mówi się, że partia może zmienić kandydata na premiera. – Miał być grill u Mateusza, a będzie na razie "grillowanie" Czarnka – śmieje się nasz informator z PiS.

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