Kaczyński ogłosił niespodziewany sojusz przedwyborczy! Co na to elektorat?

Jarosław Kaczyński, prezes PiS, ogłosił porozumienie z Markiem Wochem, przewodniczącym ruchu Bezpartyjni Samorządowcy.

Głównym punktem porozumienia jest współdziałanie formacji prawicowych w Senacie, choć forma tej współpracy (bezpośredni sojusz czy komitet społeczny) nie jest jeszcze ostatecznie przesądzona.

Jarosław Kaczyński uzasadnił sojusz potrzebą zjednoczenia prawicy, aby Senat przestał być miejscem dominacji sił lewicowych i liberalnych, co ma ułatwić wprowadzanie zmian w Polsce.

Podczas konferencji prasowej 15 lipca Jarosław Kaczyński poinformował o porozumieniu z Markiem Wochem. Woch, znany jako były kandydat na prezydenta Polski, który w drugiej turze wyborów w 2025 roku udzielił poparcia Karolowi Nawrockiemu, pojawił się u boku prezesa PiS na wspólnym spotkaniu z mediami. Prezes PiS podkreślił strategiczne znaczenie jedności na prawej stronie sceny politycznej.

- Przed prawą stroną sceny politycznej stoi problem jedności. Dezintegracja tej sceny prowadzi do zagrożenia, że obóz obecnie rządzący nie traci szansy na utrzymanie władzy - poinformował.

Strategia dla Senatu

Jarosław Kaczyński wskazał, że pierwszym krokiem w procesie integracji środowisk prawicowych jest budowa sojuszu w Senacie.

- Porozumieliśmy się z panem Wochem w tej sprawie, że będziemy współdziałać w celu wspólnego wystąpienia formacji prawicowych w Senacie - oświadczył. - Forma tego wystąpienia - czy to będzie bezpośredni sojusz, czy komitet społeczny, który zainicjuje wspólne działanie - nie jest jeszcze przesądzona. Tutaj potrzebne są szersze rozmowy, my opowiadalibyśmy się za komitetem - dodał.

Prezes PiS argumentował, że zjednoczenie sił prawicowych jest niezbędne.

- Senat przestał być miejscem, gdzie dominuje lewica i lewicowi liberałowie, gdzie dominuje to wszystko, co prowadzi do utrudnienia tych zmian, które musza być wprowadzone, jeśli Polska ma wyjść z obecnego kryzysu - przekazał. - Tu Senat też jest ważny, dlatego, że jeśli przeszkadza, to jest to istotne utrudnienie, ale jeśli pomaga, to poprawki Senatu mogą poprawić błędy popełnione w Sejmie - zaznaczył.

Perspektywa Marka Wocha

Marek Woch, reprezentujący Bezpartyjnych Samorządowców, przedstawił stanowisko swojego ruchu. Podkreślił ich rolę w jednoczeniu różnorodnych środowisk:

- My jako bezpartyjni samorządowcy, jako oddolny ruch konserwatywny, już od wielu lat jednoczymy różne środowiska, które czasami mają zdolność wojewódzką organizacyjną, czasem powiatową - stwierdził.

Polityk wspomniał o wieloletnim zaangażowaniu w budowanie struktur Bezpartyjnych Samorządowców. Zaznaczył również gotowość ruchu do startu w wyborach do Sejmu, gdyby doszło do przedterminowego rozwiązania parlamentu. Decyzję o nawiązaniu porozumienia z Prawem i Sprawiedliwością określił mianem "logicznej".

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