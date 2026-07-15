Porównał Kaczyńskiego do Brauna. Kamery nagrały reakcję prezesa PiS

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-07-15 14:05

Mocne słowa z sejmowej mównicy. Zbigniew Konwiński zwrócił się bezpośrednio do Jarosława Kaczyńskiego i porównał go do Grzegorza Brauna. Prezes PiS początkowo reagował uśmiechem. Kiedy jednak poseł KO nazwał jego partię „skrajną, nacjonalistyczną formacją”, wyraźnie spoważniał.

Zbigniew Konwiński podczas wypowiedzi dla mediów. O jego ostrym starciu z prezesem PiS przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Facebook Słupsk/ Archiwum prywatne Poseł Zbigniew Konwiński podczas konferencji miejskiej w Słupsku.
  • Gorąca atmosfera zapanowała w Sejmie, gdy poseł KO Zbigniew Konwiński podjął ostrą polemikę z Jarosławem Kaczyńskim.
  • Konwiński wprost porównał prezesa PiS do Grzegorza Brauna, zarzucając jego partii, że stała się „skrajną, nacjonalistyczną formacją”.
  • Zobacz, w którym momencie uśmiech zniknął z twarzy Jarosława Kaczyńskiego i co ostatecznie wywołało jego wyraźne spoważnienie.

Już początek 62. posiedzenia Sejmu przyniósł serię ostrych wystąpień i okrzyków z sali. Padały hasła o hipokryzji, komunizmie oraz odpowiedzialności polityków za narastające podziały.

Najwięcej emocji wywołały przemówienia Janusza Kowalskiego i Zbigniewa Konwińskiego. Pierwszy starł się z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Drugi skierował mocny apel wprost do siedzącego na sali Jarosława Kaczyńskiego.

O co Janusz Kowalski oskarżył Czarzastego?

Janusz Kowalski mówił o napięciach w relacjach polsko-ukraińskich oraz wydarzeniach towarzyszących obchodom miesięcznic katastrofy smoleńskiej. Poseł zarzucił marszałkowi Sejmu, że nie reaguje wystarczająco stanowczo na zachowania wymierzone w parlamentarzystów.

– Nawet pan polskich posłów nie broni, gdy każdego 10 kwietnia (...) atakowani są przez jakieś hordy przed pomnikiem smoleńskim – mówił Kowalski.

W dalszej części wystąpienia pod adresem Czarzastego padło hasło: „Hipokryzja ma twarz Czarzastego”. Słowa posła spotkały się z oklaskami części parlamentarzystów. Marszałek Sejmu szybko odpowiedział.

– Zapomniał pan jeszcze dodać precz z komuną. Bardzo proszę – powiedział Czarzasty, zapraszając Kowalskiego ponownie do mównicy.

Poseł skorzystał z okazji i powtórzył wskazane przez marszałka hasło.

Co Konwiński powiedział Kaczyńskiemu?

Chwilę później na mównicy pojawił się Zbigniew Konwiński. Polityk Koalicji Obywatelskiej skierował swoje wystąpienie bezpośrednio do prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Poseł przekonywał, że obecne ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego znacznie różni się od partii tworzonej przed laty wspólnie z Lechem Kaczyńskim.

– Nie ma dawnego PiS-u. Kiedyś Pan wspólnie ze swoim bratem zakładał partię, która chciała dbać o bezpieczeństwo Polaków i która chciała silnej Polski w Unii Europejskiej. Dziś pan mówi jakieś brednie o zastąpieniu Policji gwardią narodową. Straż Graniczną chce pan zastąpić bojówkarzami Bąkiewicza. Co się stało z dawną pańską partią? – zapytał Konwiński.

Dlaczego porównał prezesa PiS do Brauna?

Najostrzejsze słowa padły chwilę później. Konwiński porównał Jarosława Kaczyńskiego do Grzegorza Brauna.

– Wie pan kogo widzę, jak na pana patrzę? Widzę Grzegorza Brauna. Taką pan rekonstrukcję przeszedł – rzucił poseł KO.

Kamery sejmowe pokazały reakcję prezesa PiS. Kaczyński początkowo słuchał wystąpienia z uśmiechem i próbował odpowiadać na słowa Konwińskiego z miejsca. Atmosfera zmieniła się pod koniec przemówienia.

Kiedy Kaczyński przestał się uśmiechać?

Konwiński zaapelował do polityków PiS, aby nie kierowali ugrupowania w stronę skrajnej prawicy.

– Nie idźcie tą drogą. To nie ma już nic wspólnego z partią, którą pan zakładał ze świętej pamięci Lechem Kaczyńskim – powiedział.

Poseł KO określił następnie Prawo i Sprawiedliwość jako „skrajną, nacjonalistyczną formację”. Jarosław Kaczyński wysłuchał tych słów już bez wcześniejszego uśmiechu.

– Nawet pan polskich posłów nie broni, gdy każdego 10 kwietnia (...) atakowani są przez jakieś hordy przed pomnikiem smoleńskim – mówił Kowalski.

W dalszej części wystąpienia pod adresem Czarzastego padło hasło: „Hipokryzja ma twarz Czarzastego”. Słowa posła spotkały się z oklaskami części parlamentarzystów. Marszałek Sejmu szybko odpowiedział.

– Zapomniał pan jeszcze dodać precz z komuną. Bardzo proszę – powiedział Czarzasty, zapraszając Kowalskiego ponownie do mównicy.

Poseł skorzystał z okazji i powtórzył wskazane przez marszałka hasło.

Co Konwiński powiedział Kaczyńskiemu?

Chwilę później na mównicy pojawił się Zbigniew Konwiński. Polityk Koalicji Obywatelskiej skierował swoje wystąpienie bezpośrednio do prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Poseł przekonywał, że obecne ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego znacznie różni się od partii tworzonej przed laty wspólnie z Lechem Kaczyńskim.

– Nie ma dawnego PiS-u. Kiedyś Pan wspólnie ze swoim bratem zakładał partię, która chciała dbać o bezpieczeństwo Polaków i która chciała silnej Polski w Unii Europejskiej. Dziś pan mówi jakieś brednie o zastąpieniu Policji gwardią narodową. Straż Graniczną chce pan zastąpić bojówkarzami Bąkiewicza. Co się stało z dawną pańską partią? – zapytał Konwiński.

Dlaczego porównał prezesa PiS do Brauna?

Najostrzejsze słowa padły chwilę później. Konwiński porównał Jarosława Kaczyńskiego do Grzegorza Brauna.

– Wie pan kogo widzę, jak na pana patrzę? Widzę Grzegorza Brauna. Taką pan rekonstrukcję przeszedł – rzucił poseł KO.

Kamery sejmowe pokazały reakcję prezesa PiS. Kaczyński początkowo słuchał wystąpienia z uśmiechem i próbował odpowiadać na słowa Konwińskiego z miejsca. Atmosfera zmieniła się pod koniec przemówienia.

Kiedy Kaczyński przestał się uśmiechać?

Konwiński zaapelował do polityków PiS, aby nie kierowali ugrupowania w stronę skrajnej prawicy.

– Nie idźcie tą drogą. To nie ma już nic wspólnego z partią, którą pan zakładał ze świętej pamięci Lechem Kaczyńskim – powiedział.

Poseł KO określił następnie Prawo i Sprawiedliwość jako „skrajną, nacjonalistyczną formację”. Jarosław Kaczyński wysłuchał tych słów już bez wcześniejszego uśmiechu.

Polityka SE Google News
Tak wygląda dom kuzyna Jarosława Kaczyńskiego
Galeria zdjęć 31
Express Biedrzyckiej - WSTĘP
Sonda
Czy zgadzasz się z porównaniem Jarosława Kaczyńskiego do Grzegorza Brauna?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JAROSŁAW KACZYŃSKI