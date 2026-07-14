Kaczyński reaguje na słowa Czarnka. „Sprawa zostanie wyjaśniona”

W Prawie i Sprawiedliwości narasta napięcie po kontrowersyjnych słowach Przemysława Czarnka dotyczących wsparcia dla Ukrainy.

Polityk publicznie wezwał UE do wstrzymania finansowania zbrojeń i odbudowy Kijowa, co sprowokowało natychmiastową reakcję Jarosława Kaczyńskiego.

Prezes PiS zdecydowanie odciął się od tych wypowiedzi, zapowiadając wewnętrzne wyjaśnienia – sprawdź, co to oznacza dla przyszłości partii.

Jarosław Kaczyński zabrał głos po kontrowersyjnej wypowiedzi Przemysława Czarnka. Prezes PiS jasno zaznaczył, że jego ugrupowanie popiera dalszą pomoc wojskową dla walczącej Ukrainy.

Zapowiedział także, że słowa polityka zostaną omówione przez kierownictwo partii.

Kaczyński odpowiada Czarnkowi

„Prawo i Sprawiedliwość stoi i zawsze stało na stanowisku, iż pomoc militarna, realizowana także przez UE na rzecz Ukrainy, jest bezwzględnie potrzebna. To kluczowa sprawa z punktu widzenia polskiej racji stanu i naszego bezpieczeństwa. Sprawa wypowiedzi pana Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii” - napisał Jarosław Kaczyński w serwisie X.

Prawo i Sprawiedliwość stoi i zawsze stało na stanowisku, iż pomoc militarna, realizowana także przez UE na rzecz Ukrainy, jest bezwzględnie potrzebna. To kluczowa sprawa z punktu widzenia polskiej racji stanu i naszego bezpieczeństwa. Sprawa wypowiedzi Pana @CzarnekP zostanie…— Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) July 14, 2026

Wpis prezesa PiS pojawił się po poniedziałkowej wypowiedzi Czarnka w Telewizji Republika. Polityk mówił o potrzebie zmiany unijnej polityki wobec Kijowa.

PiS wyjaśni wypowiedź Czarnka

Prezes PiS nie poinformował, jakie konsekwencje może ponieść Czarnek. Z jego wpisu wynika jednak, że sprawą zajmą się władze ugrupowania.

Stanowisko Kaczyńskiego wyraźnie różni się od propozycji przedstawionej przez Czarnka. Lider PiS nie pozostawił wątpliwości, że pomoc wojskowa dla Ukrainy powinna być kontynuowana także na poziomie Unii Europejskiej.

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