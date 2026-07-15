Spekulacje o poważnym konflikcie między Jarosławem Kaczyńskim a Przemysławem Czarnkiem, wywołane kontrowersyjnymi wypowiedziami o Ukrainie, wstrząsnęły PiS.

W odpowiedzi na te doniesienia, partia oficjalnie zaprzecza podziałom, a bliski współpracownik prezesa opublikował symboliczne zdjęcie polityków przy wspólnym stole.

Odkryj, czy ta fotografia z kawą i owocami faktycznie uciszy plotki o sporze i potwierdzi jedność PiS przed wyborami.

Spekulacje o napięciach na szczytach PiS wywołała wypowiedź Przemysława Czarnka dotycząca finansowania Ukrainy. Sam Jarosław Kaczyński zapowiadał, że kierownictwo partii wyjaśni tę sprawę. W środę władze ugrupowania przekonywały jednak, że różnic zdań nie ma, a kilka chwil później w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie, które miało zamknąć dyskusję.

Zdjęcie z kawą i owocami. Taki przekaz poszedł w świat

Fotografię opublikował na platformie X poseł PiS Michał Moskal, jeden z najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego. Na zdjęciu widać Jarosława Kaczyńskiego i Przemysława Czarnka siedzących przy niewielkim stoliku na świeżym powietrzu. Przed politykami stoją filiżanki z kawą oraz półmisek z owocami – m.in. winogronami, truskawkami i arbuzem. Obaj patrzą w obiektyw i uśmiechają się.

Moskal opatrzył fotografię wymownym komentarzem:

To właśnie taki konflikt w PiS niektórzy od wczoraj chwalą się na głos. Pod przywództwem Jarosława Kaczyńskiego oraz Przemysława Czarnka zmierzamy ku zwycięstwu i normalnej, bezpiecznej i ambitnej Polsce. Boczne ścieżki donikąd nie prowadzą – napisał na X Michał Moskal.

Wpis błyskawicznie został odebrany jako odpowiedź na medialne doniesienia o rzekomym sporze między prezesem PiS a kandydatem partii na premiera.

Bochenek: Nie było żadnego sporu

Po środowym posiedzeniu prezydium Komitetu Politycznego PiS głos zabrał rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek. Zapewnił, że sprawa wypowiedzi Przemysława Czarnka została wyjaśniona jeszcze przed posiedzeniem władz partii.

Tutaj nie było żadnego sporu, panowie myślą bardzo podobnie – podkreślił Bochenek.

Rzecznik zaznaczył również, że podczas posiedzenia kilkukrotnie potwierdzono, iż kandydatem PiS na urząd premiera pozostaje Przemysław Czarnek. Jak dodał, we wtorek Czarnek i Jarosław Kaczyński rozmawiali telefonicznie, a w środę spotkali się także przy okazji głosowań w Sejmie.

Wszystko zaczęło się od słów o Ukrainie

Źródłem całego zamieszania była poniedziałkowa wypowiedź Czarnka w TV Republika. Polityk mówił, że Polska powinna wykorzystać swoją pozycję w Unii Europejskiej i NATO, aby wywrzeć presję na Ukrainę. Jego zdaniem należałoby wstrzymać finansowanie zbrojeń i odbudowy Ukrainy do czasu zmiany polityki władz w Kijowie wobec Polski. Po tych słowach Jarosław Kaczyński zapowiedział wyjaśnienie sprawy na forum kierownictwa partii, co wywołało falę spekulacji o możliwych różnicach zdań w PiS.

Czarnek nie zmienia stanowiska

Sam Przemysław Czarnek w środę podkreślił, że nie wycofuje się ze swoich słów. Zapowiedział, że „bezwzględnie, bez najmniejszych zahamowań” powtórzyłby swoją wypowiedź dotyczącą finansowania Ukrainy. Jednocześnie zapewnił, że nie widzi żadnej sprzeczności między swoim stanowiskiem a poglądami Jarosława Kaczyńskiego.

Środowe deklaracje Rafała Bochenka oraz opublikowane przez Michała Moskala zdjęcie z nieformalnego spotkania przy kawie i owocach mają wysłać jasny sygnał: mimo medialnych spekulacji kierownictwo PiS przekonuje, że partia zachowuje jedność, a Przemysław Czarnek pozostaje kandydatem ugrupowania na premiera.

I tyle z konfliktu w PiS o którym tyle niektórzy od wczoraj trąbili. Pod przywództwem @OficjalnyJK i @CzarnekP idziemy po zwycięstwo i normalną, bezpieczną i ambitną Polskę. 🇵🇱 Boczne ścieżki prowadzą donikąd. pic.twitter.com/LmCy5UC92O— Michał Moskal (@Michal_Moskal) July 15, 2026

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