i Autor: Marcin Gadomski/Super Express, Marek Kudelski/Super Express Komorowski, Macierewicz

były prezydent komentuje

Komorowski nie gryzie się w język: "Przesłuchajcie Macierewicza jako pierwszego". Komisja ds. rosyjskich wpływów w tle

KALA 5:02 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Prezydent Andrzej Duda (51 l.) podpisał nowelizację ustawy o komisji do zbadania wpływów Rosji w Polsce. Najprawdopodobniej już na najbliższym sierpniowym posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się wyborem jej członków. Tymczasem w rozmowie z "Super Expressem" były prezydent Bronisław Komorowski (71 l.) mówi: - To wciąż niekonstytucyjna komisja, ale jeśli miałaby się kimś zająć, to w pierwszej kolejności Antonim Macierewiczem.