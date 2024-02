Przewodniczący Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro od jakiegoś czasu przebywa z dala od ław sejmowych i politycznych rozgrywek. Wielu może się zastanawiać, gdzie podział się ten ważny polityk Zjednoczonej Prawicy. Od końca zeszłego roku Ziobro nie był widziany publicznie. Jak się okazuje, wszystko za sprawą straszliwej choroby. Jak poprzednio informowaliśmy w „Super Expressie”, były minister sprawiedliwości zmaga się z nowotworem złośliwym przełyku, który jest ciężki do leczenia. Na szczęście, jak potwierdził w kilku słowach polityk, mimo trudnej chemioterapii, ma on dość sił do dalszej walki. Poseł Michał Wójcik zdradza to, co osobiście usłyszał od Ziobry.

– Wiem, że psychicznie czuje się bardzo dobrze. Zbigniew Ziobro prosił mnie, żeby przekazać wszystkim, którzy obserwują u siebie symptomy mogące wskazywać na chorobę nowotworową, żeby nie bagatelizowali objawów, czasami nawet tych, na które nie zwracają uwagi. Bo tak było w jego przypadku – mówi nam Michał Wójci

Jak się okazuje, sytuacja jest trudna, bo jednak nowotwór został wykryty w fazie zaawansowanej. Wiceprezes Suwerennej Polski Michał Wójcik podkreśla, że były minister miał chrypę przez lata, lecz myślał, że zmaga się z alergią.

– Ja to pamiętam. Zbyszek chodził do różnych lekarzy. I potem dopiero wyszło, co mu dolega. Bo wiadomo, że pracując w ministerstwie przez lata, zwyczajnie odkłada się te wszystkie rzeczy. Zawsze było coś ważniejszego – komentuje Michał Wójcik. I podkreśla, że w tym przypadku to czas odgrywa kluczową rolę. – Choroba została wykryta w fazie zaawansowanej. I wyszło dopiero, że ta cała chrypa, o którą pan minister był bezczelnie atakowany przez oponentów, to był właśnie ten objaw choroby nowotworowej. To wiem na pewno – podkreśla poseł Suwerennej Polski. I zaznacza, że Zbigniew Ziobro w tej chwili przyjmuje kolejną ciężką chemię, walczy o powrót do zdrowia i polityki. - Modlimy się o zdrowie Zbyszka – podsumowuje Michał Wójcik z Suwerennej Polski.

