Porażające wieści o Zbigniewie Ziobrze. Konieczne radykalne leczenie! „Sytuacja jest poważna!"

Pierwszy wpis Wąsika na wolności. "Czas wrócić do obowiązków". Internauci: "Do jakich obowiązków?"

Komisja ds. wyborów kopertowych. Co powie Jacek Sasin? Emocje sięgają zenitu [24.01.2024]

Szef Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro jest obecnie wyłączony z życia politycznego, ponieważ zmaga się z podstępną chorobą. W ubiegłym roku zdiagnozowano u niego raka przełyku, czyli dość rzadko występujący nowotwór, którego leczenie jest trudne. Dlatego polityk znajduje się teraz pod opieką lekarzy. Leży w szpitalu, gdzie jest poddawany radykalnemu leczeniu onkologicznemu.

Z naszych informacji wynika, że stan polityka jest bardzo poważny i przyjął on dzisiaj kolejną dawkę silnej chemioterapii. – Zbigniew Ziobro zaczął dziś drugą chemię, jesteśmy dobrej myśli, choć sytuacja jest poważna. Zbyszek jest poważnie chory. Walczy z rakiem. Wszyscy się modlimy za jego zdrowie. – mówi nam ważny polityk Suwerennej Polski.

Tak Zbigniew Ziobro przemawiał w Sejmie w listopadzie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Słowa wsparcia z Suwerennej Polski słyszymy także od posła Michała Wójcika. – Życzymy mu zdrowia. Mamy nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze i nasz szef dojdzie do siebie, będzie mógł wrócić do pracy, do polityki. Czekamy na niego! – wyznaje nam były minister.

Pod nieobecność Ziobry partii przewodzi europoseł Patryk Jaki, ale członkowie Suwerennej Polski mają nadzieję, że ten stan nie potrwa długo i Zbigniew Ziobro powróci na stanowisko.

W galerii poniżej zobaczycie Zbigniewa Ziobro z żoną: