Prokuratura ujawnia, co znalazła w domu Ziobry! Tego się nie spodziewali

Funkcjonariusze służb na zlecenie Prokuratury dokonali przeszukań w domach posłów Suwerennej Polski na terenie całego kraju. Przekukano już m. in. domy Michała Wosia, Marcina Romanowskiego, Dariusza Mateckiego, jak również posesje należące do byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i jego żony Patrycji Koteckiej- Ziobro.

– Dzisiaj były m. in. przeszukania w domu pani Patrycji Koteckiej, przeszukania pokoju w domu sejmowym pana Michała Wosia – mówił rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Jak stwierdził, Prokuratura tym samym zakończyła etap przeszukiwań. – Będziemy analizować zebrany materiał – dodał Nowak, podkreślając, że ten etap z kolei będzie „wymagał czasu”. Rzecznik ujawnił również, co m.in. znaleźli funkcjonariusze podczas przeszukań w domu Zbigniewa Ziobry.

– Mogę powiedzieć, że m. in. w domu ministra Ziobry znaleźliśmy oryginał teczki nadzoru akt postępowania przygotowawczego dotyczącego go osobiście, w sprawie śmierci jego taty. To był oryginał, archiwizowany co prawda, sprzed lat. Inne dokumenty też znaleźliśmy – przekazał rzecznik i wyjaśnił, że sprawa, w jaki sposób teczka znalazła się w domu polityka będzie wyjaśniana.

Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak odniósł się także na konferencji prasowej do zarzutów kierowanych pod adresem służb przez Zbigniewa Ziobrę, dotyczących siłowego wtargnięcia funkcjonariuszy ABW na jego posesje, bez jego wiedzy. Nowak przyznał, że działania były nieuniknione, a służby miały do tego prawo ze względu na nieobecność Ziobry, zważywszy, że przybywał wówczas za granicą.

