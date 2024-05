i Autor: Shutterstock, Adam Burakowski/REPORTER

Zdrajca zostanie ukarany?

Prokuratura ściga Tomasza Szmydta! Nowe informacje w sprawie sędziego – uciekiniera

AZ 14:11 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Do Sądu Rejonowego dla m. st Warszawy skierowano wniosek o zastosowanie wobec Tomasza Szmydta tymczasowego aresztu. Postanowienie, jest warunkiem koniecznym do wszczęcia poszukiwań listem gończym. Sędzia Tomasz Szmydt zbiegł na Białoruś, gdzie w reżimowej telewizji oficjalnie poparł dyktatora Aleksandra Łukaszenkę. Przekazał również, że jego ruch jest sprzeciwem wobec polityki polskiego rządu, który – jego zdaniem – dąży do wojny.