Prezydent zawetował ustawę likwidującą komisję ds. badania wpływów rosyjskich

Komisja powołana została na mocy ustawy z 14 kwietnia 2023 r. W listopadzie ubiegłego roku, już w nowej kadencji Sejmu, zaprezentowała "raport cząstkowy" i przedstawiła rekomendacje, by Donaldowi Tuskowi, Jackowi Cichockiemu, Bogdanowi Klichowi, Tomaszowi Siemoniakowi, Bartłomiejowi Sienkiewiczowi nie były powierzane stanowiska publiczne odpowiadające za bezpieczeństwo państwa w związku z uznaniem w latach 2010-2014 r. rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa za służbę partnerską.

Tego samego dnia Sejm odwołał członków komisji, co wstrzymało jej działalność. W maju 2024 roku zarządzeniem premiera Tuska powołano nową komisję do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich w latach 2004-2024. Na jej czele stanął szef SKW gen. Jarosław Stróżyk. W czerwcu odbyło się pierwsze czytanie przygotowanego przez posłów Polski2050 r. projektu ustawy w sprawie likwidacji komisji z czasów rządu PiS.

Po prezydenckim wecie ustawa trafia ponownie do Sejmu. Sejm może odrzucić weto prezydenta większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Przy pełnej sali do odrzucenia weta potrzeba 276 głosów. 24 lipca likwidację komisji poparły w Sejmie kluby KO, Polski 2050, PSL, Lewicy i Konfederacji. W sumie kluby te dysponują 265 głosami

