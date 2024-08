Tusk ujawnił, że zaprosił Dudę na okręt! Tam doszło do rozmowy: "Mieliśmy dyskretne spotkanie"

Ostatnio premier przekazał, że kandydatem na komisarza UE będzie Piotr Serafin. Pojawiły się jednak głosy, że do spięcia może dojść w tej sprawie na linii z prezydentem. Faktycznie, kancelaria prezydenta czeka na formalne przedstawienie prezydentowi Andrzejowi Dudzie kandydatury Piotra Serafina na komisarza UE. Pytanie o sprawę padło w czasie piątkowej konferencji prasowej, w której uczestniczył Donald Tusk. Dziennikarka zapytała premiera, czy KPRM wyśle formalne pismo do prezydenta w sprawie kandydatury Piotra Serafina, a także chciała się dowiedzieć, czy w najbliższym czasie premier będzie rozmawiał z prezydentem na ten temat.

Szok! Duda spotkał się z Tuskiem na pokładzie okrętu!

Tu Tusk zaskoczył, ponieważ przyznał, że ma za sobą rozmowę z Andrzejem Dudą. Do spotkania doszło w zaskakującym miejscu, bo na pokładzie okręgu wojennego!

- Rozmawiałem już z panem prezydentem. Mieliśmy takie dyskretne spotkanie kilka dni temu, będę je długo pamiętał, bo odbyło się u mnie w Trójmieście, na pokładzie okrętu wojennego. Dzięki temu było bardzo dyskretne. Rozmawialiśmy też o naszej współpracy jeśli chodzi o struktury europejskie i polską prezydencję w UE. Ja byłem zbudowany podejściem, nie jest łatwo, bo mamy różne poglądy, ale pan prezydent nie pierwszy raz podkreślał, że akceptuje podział ról, który został zbudowany przez wieloletnią tradycję. Jeśli ma się dobrą wolę to ten podział ról: prezydent bardziej odpowiada za relacje w NATO i ONZ, a premier za politykę europejską i bilateralną politykę zagraniczną, Tutaj staramy się współpracować i pomagać, i nie wchodzić sobie w drogę.

Donald Tusk komentuje "spór" między nim a prezydentem. Ujawnił, jaka jest prawda

Po czym dodał, że gdy nieraz czyta komentarze o konflikcie między prezydentem a premierem oraz "dużym" i "małym pałacu", to w tej sprawie jest to jednak na wyrost. Wspomniał też o tzw. ustawie kompetencyjnej, przyznając, że trzeba sobie z tym poradzić. Dodał, że nie chce by Europa patrzyła, na to że w Polsce nie potrafią się dogadać, jeśli chodzi o przyszłego komisarza. Tusk przyznał, że będzie respektował zapisy tej ustawy i ma nadzieję, że z prezydentem dojdzie do porozumienia.

NIŻEJ ZDJĘCIA DUDY NA SKUTERZE:

Sonda A Ty jak oceniasz współpracę premiera Tuska z prezydentem Dudą? Tragicznie! A to jest w ogóle jakaś współpraca? W miarę dobrze. Małe spory to normalna rzecz.