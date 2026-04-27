Prezydent Nawrocki pojawi się na pogrzebie posła Litewki? Nasze ustalenia

Pogrzeb posła Łukasza Litewki odbędzie się w środę o 13.30 w kościele św. Joachima w Sosnowcu; uroczystość ma charakter państwowy.

Po porannych głosowaniach w Sejmie do Sosnowca uda się duża grupa posłów z różnych klubów oraz marszałek Włodzimierz Czarzasty.

Według ustaleń mediów prezydent Karol Nawrocki stara się dostosować harmonogram wizyty w Chorwacji, by wziąć udział w uroczystości.

Poseł spocznie na cmentarzy w Sosnowcu

Poseł Lewicy Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia w Sosnowcu, potrącony przez samochód podczas jazdy na rowerze. Miał 36 lat. Jego nagła śmierć poruszyła opinię publiczną i polityków różnych ugrupowań, którzy podkreślali jego zaangażowanie społeczne i działalność na rzecz osób potrzebujących.

W środę, 29 kwietnia, odbędą się uroczystości pogrzebowe parlamentarzysty. Jak informuje Kancelaria Sejmu, pogrzeb posła Łukasza Litewki rozpocznie się o godz. 13.30 w kościele rzymskokatolickim pw. św. Joachima w Sosnowcu, przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 46.

Uroczystość będzie miała charakter państwowy, a jej organizatorem jest Kancelaria Sejmu. Mszy świętej przewodniczyć będzie biskup sosnowiecki Artur Ważny.

Po zakończeniu liturgii kondukt żałobny przejdzie na Cmentarz Parafialny przy ul. Zuzanny w Sosnowcu, gdzie spocznie poseł.

Środa jest drugim dniem posiedzenia Sejmu, jednak plan prac przewiduje, że posłowie zbiorą się rano wyłącznie na głosowania. Po ich zakończeniu część parlamentarzystów uda się do Sosnowca, aby uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych.

Przyjedzie marszałek Sejmu i być może prezydent

Według informacji RFM FM, do Sosnowca wybiera się duża grupa posłów z różnych klubów, a także marszałek Sejmu i lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

Jak dowiedział się „Super Express”, być może w pogrzebie weźmie udział prezydenta Karol Nawrocki. Polityk wraz z małżonką będzie we wtorek i w środę w Chorwacji, dlatego jego obecność w Sosnowcu nie została potwierdzona. - Pan prezydent robi wszystko, żeby pojawić się na pogrzebie posła Litewki, ma spotkania w Chorwacji, ale przestawiamy trochę kalendarz - mówi nam osoba z otoczenia prezydenta.

Zgodnie z wolą Rodziny, ostatnia część uroczystości na cmentarzu odbędzie się bez udziału mediów. Kancelaria Sejmu zwróciła się z prośbą o uszanowanie tej decyzji. Nie przewidziano również oficjalnych przemówień podczas pochówku.

