Prezydent Nawrocki kontra rząd. Sondaż pokazuje głęboki konflikt na szczytach władzy

Konfrontacyjny kurs Nawrockiego

Do konfliktów między kancelariami prezydenta i premiera zaczęło dochodzić zaraz po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego. Konflikt jest szczególnie zauważalny w kwestiach sądownictwa, legislacji i stylu sprawowania władzy. Od początku kadencji Nawrocki przyjął konfrontacyjny kurs wobec koalicji rządzącej. Krytykował brak realizacji obietnic wyborczych, zarzucał rządowi ignorowanie społecznego zaufania i zapowiadał, że sam „zamierza się wywiązać” z własnych zobowiązań. Szczególnie ostry spór dotyczy reformy wymiaru sprawiedliwości – prezydent skrytykował projekt tzw. ustawy praworządnościowej autorstwa ministra Waldemara Żurka, uznając go za kontynuację polityki Zbigniewa Ziobry. Przypominamy, że prezydent nie zgodził się m.in. na podwyżkę podatków dla najlepiej zarabiających, nie zgodził się też na powołanie proponowanych przez MSZ ambasadorów.

Mimo napięć, zdarzały się sygnały porozumienia. Prezydent uczestniczył w posiedzeniach Rady Dialogu Społecznego, gdzie podkreślał potrzebę odbudowy zaufania obywateli do państwa.

Dylemat Tuska: ratować PO czy koalicjantów

Docinki, ale też merytoryczna współpraca

Sprawdziliśmy, jak Polacy oceniają relacje na linii rząd – prezydent. Z sondażu Instytutu Badań Pollster wynika, że tylko 20 proc. z nas uważa je za dobre, a bardzo zdecydowana większość ankietowanych (80 proc.) za złe. - Współpraca między oboma ośrodkami władzy przebiega różnie, mieliśmy lepsze i gorsze momenty. Ze strony prezydenta i premiera były różne docinki, ale widzieliśmy też udaną współpracę choćby w kwestii naszego bezpieczeństwa – przypomina politolog, prof. Bartłomiej Biskup.

- Polacy są jednak świadomi, że prezydent i rząd reprezentują różne obozy polityczne, stąd ocena współpracy nie wypada najlepiej. Myślę zaś, że dalsza współpraca prezydenta z rządem będzie jakoś kontynuowana, ponieważ państwo musi funkcjonować, niezależnie od tego, co politycy mówią na swój temat – dodaje ekspert.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 11-12.10.2025 r. na próbie 1002 dorosłych Polaków.

