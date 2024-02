Prezydent chce skierować kolejne ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Andrzej Duda planuje odwet za Kamińskiego i Wąsika?

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda podpisał dwie ustawy. Pierwsza – dotyczy zmian w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Dotychczas, nadzór na NCBiR sprawował minister funduszy i polityki regionalnej. Teraz – kompetencje te ma przejął minister nauki. Druga ustawa dotyczy pomocy obywatelom Ukrainy, podatku od osób fizycznych, a także podatku od osób prawnych.

Ustawy te były procedowane już bez udziału byłych posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Dla prezydenta Andrzeja Dudy, zgodnie z jego wcześniejszymi zapowiedziami, stanowione w tej sposób prawo jest niezgodne z Konstytucją. Mimo to - w komunikacie Kancelarii Prezydenta, opublikowanym we wtorek nie ma jednak ani słowa o dalszych działach prezydenta w tej sprawie.

Jak ustalił jednak „Dziennik Gazeta Prawna” prezydent Duda – zamierza dotrzymać danego wcześniej słowa i skierować obie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.

Prezydencka minister do spraw prawnych Małgorzata Paprocka potwierdziła, że skargi do TK zostaną złożone. Zwróciła również uwagę, że tryb następczy jest możliwy do zastosowania dopiero po opublikowaniu podpisanych ustaw w Dzienniku Ustaw. Podobny los ma spotykać każdą ustawę która trafi na biurko prezydenta prawdopodobnie do końca jego prezydentury, czyli przez najbliższy rok. - Prezydent Andrzej Duda skieruje do Trybunału Konstytucyjnego w trybie następczym nowelę ustaw przywracającą nadzór ministra nauki nad NCBR oraz nowelę ustawy przedłużającą legalność pobytu ukraińskich uchodźców wojennych do 30 czerwca 2024 r. - poinformowała PAP minister Paprocka.