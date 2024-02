Jarosław Kaczyński ostro o mandacie Mariusza Kamińskiego! Mówi o złamaniu prawa

Unijny komisarz Janusz Wojciechowski ma odejść ze stanowiska! Kaczyński: będę go o to prosił

Jarosław Kaczyński nie ma wątpliwości co do legalności mandatów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Był nawet obecny pod Sejmem 7 lutego, gdy politycy wraz z kolegami z PiS-u próbowali wejść do Sejmu.

Ostatnio Państwowa Komisja Wyborcza zabrała głos w tej sprawie. W liście do marszałka Sejmu Szymona Hołowni wskazała osoby, które mają pierwszeństwo w zastąpieniu Mariusza Kamińskiego w parlamencie, uzyskały bowiem najwyższy wynik. Są to Monika Pawłowska, Beata Strzałka i Ryszard Madziar.

Szymon Hołownia z kolei zapowiedział, że wystąpi z pismem do Moniki Pawłowskiej z zapytaniem, czy zechce skorzystać z pierwszeństwa objęcia mandatu po partyjnym koledze. Jak przyznała w rozmowie z Onetem, przyjęłaby taką propozycję. - — Jeżeli wszystko odbędzie się lege artis, czyli mandaty panów Kamińskiego i Wąsika wygasną, a ja otrzymam zapytanie, czy chcę go objąć, to tak, przyjmę go – stwierdziła.

W piątek 9 lutego Jarosław Kaczyński został zapytany przez dziennikarza, czy można już składać gratulacje Monice Pawłowskiej.

- Nie ma żadnego wolnego mandatu. To jest łamanie prawa przez marszałka i tyle. Radziłbym przeczytać ustawę o Sądzie Najwyższym. Jaka izba ma prawo podejmować decyzje. Tam jest to jednoznacznie napisane. Ta Izba podjęła decyzje jednoznaczne i od tego nie ma żadnego odwołania – odparł prezes PiS.

Jak widać sprawa jest daleka od zakończenia w sposób, który zadowoliłby wszystkie strony sporu.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Jarosław Kaczyński:

QUIZ o Jarosławie Kaczyńskim. Pytania bez tabu nie tylko dla wyborców PiS Pytanie 1 z 17 Czy Jarosław Kaczyński ma żonę i dzieci? Ma tylko żonę Miał żonę, z którą ma jedno dziecko Nie ma żony i dzieci Dalej

W Sejmie OSTRY spór! Tabletka dzień po? KONFEDERACJA mówi NIE! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.