Kolejne kłopoty z Funduszem Sprawiedliwości? Wiceminister odpowiada na oskarżenia

MS odpowiada na zarzuty dotyczące Funduszu Sprawiedliwości

W odpowiedzi na publikację Wirtualnej Polski, wiceminister sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz stanowczo zaprzeczyła doniesieniom o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Funduszu Sprawiedliwości. Artykuł WP sugerował, że Ministerstwo Sprawiedliwości zaniedbuje pomoc dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem, a Fundusz skupia się wyłącznie na rozliczaniu nadużyć z czasów rządów PiS.

Czy Fundusz Sprawiedliwości przekazuje środki pokrzywdzonym w przestępstwach?

Wiceminister Rudzińska-Bluszcz podkreśliła, że celem Funduszu Sprawiedliwości jest wsparcie ofiar przestępstw oraz osób opuszczających zakłady karne. Dystrybucją środków, pochodzących głównie z zarobków więźniów i nawiązek zasądzanych w wyrokach karnych, zajmują się dedykowane sieci pomocy.

Wiceminister poinformowała, że na koncie Funduszu znajduje się obecnie ponad 425 milionów złotych. Zaznaczyła, że kwota ta powinna być jeszcze wyższa, gdyby skazani regularnie wpłacali zasądzone nawiązki.

Rudzińska-Bluszcz odniosła się do zarzutu, jakoby Fundusz nie przekazywał środków na pomoc dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem. Zaznaczyła, że w Polsce funkcjonują 43 okręgowe ośrodki pomocy pokrzywdzonym oraz ponad 230 punktów lokalnych, które są zobowiązane do świadczenia usług prawnych, psychologicznych i psychiatrycznych ofiarom przestępstw, w tym dzieciom.

Czy resort przez rozliczanie PiS nie rozpisuje konkursów? Wiceminister odpowiada

Wiceminister zaprzeczyła również, jakoby resort wstrzymał ogłaszanie konkursów, skupiając się jedynie na rozliczaniu nadużyć poprzedniej władzy. Poinformowała, że MS realizuje obecnie ponad 80 projektów finansowanych z Funduszu, a przygotowaniem konkursów zajmuje się blisko 30 osób.

Rudzińska-Bluszcz przyznała, że resort aktywnie uczestniczy w rozliczaniu nieprawidłowości z czasów poprzedniej władzy. Kontrola NIK, postępowania karne prowadzone przez Prokuraturę Krajową oraz kontrole Krajowej Administracji Skarbowej korzystają z wiedzy i dokumentów zgromadzonych w MS. Dzięki temu skierowano akt oskarżenia przeciwko byłemu wiceministrowi Marcinowi Romanowskiemu i uchylono szereg immunitetów.

Wiceministra podkreśliła, że priorytetem jest przeprowadzanie konkursów w sposób transparentny i zgodny z ustawą o finansach publicznych. Dodała, że trwają prace nad nowym ogłoszeniem konkursowym, uwzględniającym te zagadnienia.

Wiceminister odpiera zarzuty z artykułu

Rudzińska-Bluszcz odniosła się również do kwestii tworzenia placówek przeznaczonych do pomocy dzieciom pokrzywdzonym. Zaprzeczyła, jakoby brak działań rządu miał doprowadzić do likwidacji istniejących placówek, w tym Centrum Pomocy Dzieciom w Sosnowcu. Przypomniała, że w maju ubiegłego roku MS zorganizowało konkurs na Centra Pomocy Dzieciom w 10 województwach, a w przypadku 4 lokalizacji trwa procedura uruchamiania ośrodków.

Wiceministra zapowiedziała, że priorytetem na kolejne lata jest przeprowadzanie konkursów w zmienionej formule, aby pieniądze z Funduszu były wydawane w sposób efektywny i odpowiadały realnym potrzebom społecznym. Ogłoszenie konkursu na pomoc pokrzywdzonym planowane jest na 25 lipca 2025 roku, a na pomoc postpenitencjarną jeszcze w tym roku.

Rudzińska-Bluszcz zaprzeczyła zarzutom o brak publikacji sprawozdań i rozliczeń. Poinformowała, że zlikwidowano paragraf 11, pozwalający na uznaniowe przyznawanie środków, a informacje o wynikach konkursów ogłoszonych w maju 2024 roku są dostępne na stronie internetowej MS.

