i Autor: pixabay.com

z ostatniej chwili

Fundusz Sprawiedliwości. Akt oskarżenia i kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Romanowskiemu

Prokurator generalny skierował we wtorek (4 lutego) do Sejmu kolejny wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Marcinowi Romanowskiemu w celu przedstawienia mu kolejnych zarzutów ws. Funduszu Sprawiedliwości. Do tego prokuratura skierowała do warszawskiego sądu okręgowego akt oskarżenia wobec sześciu osób, w tym prezesa Fundacji Profeto, w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.