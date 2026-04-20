"Prezes został wprowadzony w błąd"! Müller i Czarnek mówią o rozłamie w PiS

Wrze w PiS po tym, jak Mateusz Morawiecki stworzył stowarzyszenie "Rozwój Plus"

Decyzji byłego premiera broni Piotr Müller.

Głos w tej sprawie zabrał również Przemysław Czarnek.

Piotr Müller broni "Rozwój Plus"

Według byłego rzecznika PiS, a obecnie europosła tej partii Piotra Müllera Jarosław Kaczyński został wprowadzony w błąd co do intencji nowego stowarzyszenia przez polityków Suwerennej Polski. - Problemem są politycy byłej Suwerennej Polski, którzy robią wszystko, by wypchnąć Mateusza Morawieckiego z PiS - Jaki, Ozdoba, Kurski itd. - Panowie, przestańcie! - oznajmił stanowczo w Radiu ZET.

Zdaniem europosła, to właśnie ci politycy "próbują stworzyć u szefa partii wrażenie o jakiejś działalności w kontrze do PiS". - Często są to osoby, jak byli przedstawiciele Suwerennej Polski, którzy mają nadal dwie funkcjonujące partie, osobne kanały komunikacji pod nazwą Suwerenna Polska, a administratorami są politycy PiS. To nie jest w kontrze? - pytał retorycznie europoseł. - Jestem głęboko przekonany, że jak pan prezes dowie się, jak wygląda rzeczywistość, a doradcy, którzy wprowadzili go w błąd, mieli określone, złe intencje, to zmieni zdanie - przekonywał.

Müller zapewnił, że stowarzyszenie nie jest alternatywą dla PiS, ale ma rozszerzać elektorat partii, która traci poparcie. Jak przekonywał:

- Od 2023 roku straciliśmy ponad 10 punktów procentowych poparcia. Musimy zawalczyć o to. Aktualna metoda jest nieskuteczna. Najniższe poparcie PiS? Dlatego bijemy na alarm. Chodzi o strategię komunikacyjną partii i strategię łowienia po prawej stronie. Powinniśmy wrócić do strategii szerokiego działania ze stowarzyszeniami, organizacjami i trzy razy zastanowić się, zanim użyjemy mocnych słów

Czarnek i "różne punkty widzenia"

Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera po wyborach parlamentarnych w 2027 roku, również wypowiedział się na temat konfliktu. - PiS jako bardzo szeroka formacja polityczna, z różnymi nurtami, które zawsze w tej partii były, zdobywało nawet do 45 proc. poparcia. Właśnie dlatego, że są różne nurty. Mamy wspólny fundament, ale różne punkty widzenia na różne detale - stwierdził.

