Premierowi skończyła się cierpliwość! „Nie ma zgody w Państwie Polskim na pedofilię”

O co chodzi?

Mateusz Morawiecki nie mógł pozostać obojętny na porażające informacje na temat internetowych twórców, które od kilku dni pojawią się w sieci, wzbudzając ogromne emocje nie tylko wśród większości użytkowników, ale także innych twórców.

- Chcę poświęcić tych kilka minut jednemu tematowi. Tematowi, którym żyje cały internet co najmniej od wczoraj. Wszyscy widzimy, że coraz większa część naszego życia przenosi się do internetu. Dorośli zazwyczaj jakoś potrafią nad tym zapanować, ale dzieci i młodzież, […] są narażeni na bardzo różne zdarzenia i pułapki, które w sieci występują – mówił premier podczas live’a na Facebooku.

Szef rządu podkreślił, ze wszyscy powinni jak najszybciej zacząć działać w tym temacie i nie ukrócić skandaliczny proceder. Chce połączyć działania państwa, organizacji pozarządowych i ludzi dobrej woli, by nieletni nie byli bezprawnie wykorzystywani.

- Ta ostatnia afera z pseudocelebrytami z internetu nie wyszłaby na jaw, gdyby nie zgłoszenie ofiar. Chcę wam też obiecać, że nie zostawimy tej sprawy. Jako rodzic i jako premier uważam, że państwo polskie musi tutaj zrobić wszystko, aby zachowując respektując prywatność chronić dzieci i młodych ludzi przed traumą – mówił.

Na koniec Mateusz Morawiecki wyraził wyjątkowo mocne stanowisko, które nie pozostawia żadnych wątliwości co do dalszych kroków, jakie mają zostać podjęte w tym temacie.

- Nie ma zgody w państwie Polskim na pedofilię, nie ma zgody na takie patocelebryckie zachowania w internecie. To jest działanie zwyrodnialców i będziemy się starać wykorzenić je maksymalnie skutecznie, jak tylko się da. […] Poleciłem wszystkim służbom zająć się tą sprawą, oczekuję szybkich i stanowczych działań w tym temacie – zakomunikował Mateusz Morawiecki. - Ostrzegam wszystkich, którzy chcą krzywdzić dzieci, krzywdzić młodych ludzi: spotka was kara, spotka was najbardziej dotkliwa kara, jaka tylko jest przewidziana w polskim prawie – dodał.

Na koniec zaś premier poprosił wszystkich o wielka ostrożność i prosił, by wszystkie osoby, które spotkał podobny los, zgłosiły się i anonimowo opowiedziały swoja historię właściwym instytucjim.