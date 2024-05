i Autor: Jacek Szydlowski / Forum

co się stało?

Fatalne wieści dla Zbigniewa Ziobry! To może się źle skończyć...

bip | PAP 16:17 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

To nie jest najszczęśliwszy czas dla Zbigniewa Ziobry. Polityk przeszedł niedawno ciężką operację nowotworu, a zaraz później musiał wrócić do Polski, po tym jak ABW wkroczyło na jego posesje. Prokuratura Krajowa prowadzi obecnie śledztwo w związku kierowanym przez Ziobrę Funduszem Sprawiedliwości. Teraz jak się okazało, politycy z Suwerennej Polski związani z funduszem za rządów PiS mogą mięć przez to poważne kłopoty! O co chodzi?