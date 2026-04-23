Premier Tusk o śmierci Łukasza Litewki: „Poświęcał się ludziom i zwierzętom”

- Poseł Lewicy Łukasz Litewka zmarł tragicznie w wypadku. Jego śmierć wywołała falę reakcji w całej klasie politycznej.
- Premier Donald Tusk pożegnał go we wpisie, podkreślając „wielkie serce” i zaangażowanie w pomoc ludziom oraz zwierzętom.
- Kondolencje złożyli także inni politycy — od prezydenta i marszałka Sejmu po liderów opozycji i posłów różnych ugrupowań.
Premier złożył kondolencje rodzinie posła Litewki
Wielu polityków, niezależnie od opcji politycznej, w przejmujący sposób żegna dziś tragicznie zmarłego parlamentarzystę. - „Nie żyje Łukasz Litewka. Zapamiętamy go jako człowieka o wielkim sercu, który z odwagą poświęcał się pomaganiu ludziom i zwierzętom. Rodzinie i bliskim składam wyrazy współczucia” – napisał szef rządu na platformie X.
Z kolei prezydent Andrzej Nawrocki w swoim wpisie podkreślił: „Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki. Był zaangażowanym samorządowcem i parlamentarzystą, oddanym sprawom lokalnej społeczności oraz działalności społecznej. Będzie nam brakowało jego wielkiego serca i troski o dobro wspólne. Rodzinie i Bliskim Zmarłego składam wyrazy głębokiego współczucia. Niech spoczywa w pokoju.”
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty napisał w mediach społecznościowych: „W tragicznym wypadku zginął Łukasz Litewka. Poseł. Przyjaciel. Cześć Jego Pamięci. Moje myśli są teraz z rodziną Łukasza”.
Politycy zjednoczeni w żałobie
Były premier Mateusz Morawiecki również odniósł się do tragedii: „Nie żyje poseł Łukasz Litewka. Życzliwy, zawsze uśmiechnięty i uczynny człowiek. Wyrazy współczucia dla Rodziny i znajomych.”
Posłanka KO Magdalena Filiks dodała: „Łukasz Litewka, człowiek o pięknej, wrażliwej duszy, ocean dobroci. Bardzo będzie tutaj Ciebie brakowało…”
Lider Konfederacji Sławomir Mentzen napisał: „Z niedowierzaniem i smutkiem przyjąłem informację o tragicznej śmierci Łukasza Litewki, posła Lewicy. Składam wyrazy współczucia jego najbliższym, przyjaciołom i sejmowym współpracownikom. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie".