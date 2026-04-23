Premier Tusk o śmierci Łukasza Litewki: „Poświęcał się ludziom i zwierzętom”

Poseł Lewicy Łukasz Litewka zmarł tragicznie w wypadku. Jego śmierć wywołała falę reakcji w całej klasie politycznej.

Premier Donald Tusk pożegnał go we wpisie, podkreślając „wielkie serce” i zaangażowanie w pomoc ludziom oraz zwierzętom.

Kondolencje złożyli także inni politycy — od prezydenta i marszałka Sejmu po liderów opozycji i posłów różnych ugrupowań.

Premier złożył kondolencje rodzinie posła Litewki

Wielu polityków, niezależnie od opcji politycznej, w przejmujący sposób żegna dziś tragicznie zmarłego parlamentarzystę. - „Nie żyje Łukasz Litewka. Zapamiętamy go jako człowieka o wielkim sercu, który z odwagą poświęcał się pomaganiu ludziom i zwierzętom. Rodzinie i bliskim składam wyrazy współczucia” – napisał szef rządu na platformie X.

Z kolei prezydent Andrzej Nawrocki w swoim wpisie podkreślił: „Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki. Był zaangażowanym samorządowcem i parlamentarzystą, oddanym sprawom lokalnej społeczności oraz działalności społecznej. Będzie nam brakowało jego wielkiego serca i troski o dobro wspólne. Rodzinie i Bliskim Zmarłego składam wyrazy głębokiego współczucia. Niech spoczywa w pokoju.”

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty napisał w mediach społecznościowych: „W tragicznym wypadku zginął Łukasz Litewka. Poseł. Przyjaciel. Cześć Jego Pamięci. Moje myśli są teraz z rodziną Łukasza”.

Politycy zjednoczeni w żałobie

Były premier Mateusz Morawiecki również odniósł się do tragedii: „Nie żyje poseł Łukasz Litewka. Życzliwy, zawsze uśmiechnięty i uczynny człowiek. Wyrazy współczucia dla Rodziny i znajomych.”

Posłanka KO Magdalena Filiks dodała: „Łukasz Litewka, człowiek o pięknej, wrażliwej duszy, ocean dobroci. Bardzo będzie tutaj Ciebie brakowało…”

Lider Konfederacji Sławomir Mentzen napisał: „Z niedowierzaniem i smutkiem przyjąłem informację o tragicznej śmierci Łukasza Litewki, posła Lewicy. Składam wyrazy współczucia jego najbliższym, przyjaciołom i sejmowym współpracownikom. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie".

Nie żyje Łukasz Litewka. Poseł Lewicy miał 36 lat