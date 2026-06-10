Aleksander Kwaśniewski dobitnie ocenił Karola Nawrockiego. Ale go przeanalizował!

- Aleksander Kwaśniewski zarzuca prezydentowi Karolowi Nawrockiemu nadmierną ambicję i dążenie do wzmocnienia pozycji prezydenta poza ramy konstytucyjne, z celem doprowadzenia do zwycięstwa prawicy w wyborach parlamentarnych w 2027 roku.
- Krytykuje też język używany przez Nawrockiego, twierdząc, że podsyca on podziały społeczne, zamiast je łagodzić, co jest sprzeczne z rolą głowy państwa.
- prezydent ocenia, że Karol Nawrocki jest "mentalnie i generacyjnie dużo bliżej do Konfederacji niż do PiS-u", co wpływa na jego styl polityczny i sposób komunikacji.
Aleksander Kwaśniewski, odnosząc się do dotychczasowych poczynań Karola Nawrockiego, ocenił jego styl sprawowania urzędu jako naznaczony znaczną ambicją.
- Jest ambitny, a nawet nadambitny. Chce tę prezydenturę rozciągnąć maksymalnie - stwierdził były prezydent.
Podkreślił, że dążenia obecnego prezydenta idą w kierunku wzmocnienia jego pozycji, wykraczającej poza ramy konstytucyjne.
- Bez zmian konstytucji chce doprowadzić do tego, że pozycja prezydenta stanie się silniejsza, niż to przewiduje konstytucja. Nie sądziłem, że to będzie robił na takim poziomie brutalności - dodał Aleksander Kwaśniewski.
W jego ocenie, Karol Nawrocki aspiruje do roli „akuszera nowego układu koalicyjnego”, a jego działania mają na celu doprowadzenie do zwycięstwa prawicy w wyborach parlamentarnych w 2027 roku. Kwaśniewski skrytykował również język używany przez prezydenta, uznając go za niewłaściwy i sprzeczny z rolą głowy państwa, która powinna łagodzić spory.
- Uważam, że język, którego używa prezydent, jest niewłaściwy. Według mnie prezydent jest od zasypywania podziałów, od łagodzenia sporów, od lania oliwy na wzburzone fale, a nie od podżegania - oświadczył.
Co z przyszłymi wyborami prezydenckimi?
W rozmowie z Magdaleną Rigamonti, Aleksander Kwaśniewski powrócił do tematu ubiegłorocznych wyborów prezydenckich, w których zwyciężył Karol Nawrocki. Były prezydent przyznał, że wynik ten wywołał u niego „poczucie porażki, która jest niezwykle bolesna”. Podkreślił, że w jego opinii, przegrana ta nie była nieuchronna.
- To nie była porażka wynikająca z jakiegoś wielkiego procesu społecznego, który się dzieje, tylko porażka na własne życzenie. Te wybory nie musiały być przegrane. Kampania Trzaskowskiego powinna być lepsza, inna. Powinien być na nią pomysł, a od początku do końca go nie było. Już nie chce mi się ani pastwić nad ówczesnym kandydatem, ani nawet wracać do tych przykrych myśli - powiedział Kwaśniewski.
Zauważył, że strategia kampanii Nawrockiego opierała się na możliwości zdystansowania się od ośmiu lat rządów PiS.
- Pomysł polegał na tym, że chciano takiego kandydata, który w krytycznym momencie kampanii będzie mógł odciąć się od ośmiu lat rządów PiS-u. Żeby mógł powiedzieć: słuchajcie, to były złe decyzje, no ale ja przecież w tym nie brałem udziału, dajcie spokój, nie jestem ich... I to było przygotowane. Natomiast słabość kampanii Trzaskowskiego polegała na tym, że na taką deklarację odcięcia się od niektórych decyzji PiS-u Trzaskowski nie był gotowy. No, ale to już jest historia - wskazał.
Profil polityczny prezydenta Nawrockiego
Aleksander Kwaśniewski poruszył także kwestię politycznych powiązań i mentalności obecnego prezydenta. W jego ocenie, Karolowi Nawrockiemu „mentalnie i generacyjnie dużo bliżej do Konfederacji niż do PiS-u”. –
- On nawet mówi podobnym kodem kulturowym. Nie znaliśmy go wcześniej, jest ambitny, a nawet nadambitny. Chce tę prezydenturę rozciągnąć maksymalnie. Jednak trzeba pamiętać, że celem tego wszystkiego jest doprowadzenie do zwycięstwa prawicy w 2027 r. - dodał. Były prezydent wyjaśnił, że jego początkowa "wewnętrzna emigracja" po wyborach miała dać Nawrockiemu czas na zaprezentowanie się.
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Mimo wyraźnej krytyki, Aleksander Kwaśniewski nie wykluczył możliwości współpracy z obecnym lub przyszłymi prezydentami w określonych obszarach. Zaznaczył jednak, że nie pozwoli się „uwikłać w żadną grę polityczną”. Podkreślił, że jego zdaniem, obowiązkiem byłego prezydenta jest służenie doświadczeniem.
- Uważam, że obowiązkiem byłego prezydenta jest służyć doświadczeniem. Problemem w Polsce jest podzielone społeczeństwo i zarówno pan prezydent, jak i pani prezydentowa mogliby mieć tu rolę do odegrania. Jednak tak długo, jak prezydent Nawrocki będzie grał na polaryzację i będzie ją pogłębiał, inicjatywy, które mają ją zmniejszyć, nie wypalą - powiedział.
Stosunki z Donaldem Trumpem
Rozmowa dotyczyła także relacji prezydenta Nawrockiego z byłym prezydentem USA, Donaldem Trumpem. W opinii Kwaśniewskiego, te relacje nie są szczególnie bliskie, co były prezydent przyjmuje ze smutkiem, licząc na silną pozycję polskiego prezydenta w sprawach międzynarodowych, zwłaszcza w kontekście ukraińskim i rosyjskim.
- Obawiam się, że Nawrockiemu podoba się w prezydencie Trumpie to, że na tak dużo można sobie bezkarnie pozwolić. Może przesadzam z tą nadzieją, ale wydaje mi się, że w listopadzie będzie miał miejsce jakiś rodzaj mocnego prysznica. Trumpizm i jego skutki będą długotrwałe. Niestety w polityce, tak jak i w innych dziedzinach sprawdza się teoria Kopernika, że gorszy pieniądz wypiera lepszy - podsumował Aleksander Kwaśniewski.
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