Nie żyje poseł Łukasz Litewka. Prezydent Nawrocki: „Będzie nam brakowało jego wielkiego serca"

Niespodziewana tragedia w Dąbrowie Górniczej
Czwartkowe popołudnie przyniosło tragiczną wiadomość z Dąbrowy Górniczej. Około godziny 13, na ulicy Kazimierzowskiej, doszło do wypadku, w którym zginął rowerzysta. Jak się później okazało, ofiarą był 36-letni poseł Lewicy, Łukasz Litewka. Jego nagłe odejście wywołało falę smutku i wspomnień o jego działalności, szczególnie tej poświęconej pomocy zwierzętom i lokalnej społeczności.
Prezydent Nawrocki o stracie posła
Prezydent Karol Nawrocki, poruszony doniesieniami o tragedii, wyraził swoje kondolencje za pośrednictwem platformy X.
„Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki” – napisał. W swoim wpisie prezydent zwrócił uwagę na to, co definiowało zmarłego polityka: „Był zaangażowanym samorządowcem i parlamentarzystą, oddanym sprawom lokalnej społeczności oraz działalności społecznej”.
"Będzie nam brakowało jego wielkiego serca"
Prezydent Nawrocki nie tylko wspominał dokonania posła, ale także podkreślił jego wyjątkową osobowość i empatię.
„Będzie nam brakowało jego wielkiego serca i troski o dobro wspólne” – dodał, wyrażając głębokie współczucie dla rodziny i bliskich Łukasza Litewki.
Te słowa są świadectwem tego, jak bardzo zmarły poseł był ceniony za swoją pasję i oddanie, które wykraczały poza polityczne podziały. Jego śmierć to strata dla wszystkich, którym bliskie są wartości takie jak bezinteresowna pomoc i zaangażowanie na rzecz innych.
