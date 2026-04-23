Nie żyje poseł Łukasz Litewka. Prezydent Nawrocki: „Będzie nam brakowało jego wielkiego serca"

Prezydent Karol Nawrocki wyraził głęboki smutek po tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki w Dąbrowie Górniczej.

Nawrocki podkreślił zaangażowanie Litewki jako samorządowca i parlamentarzysty, oddanego sprawom lokalnej społeczności.

Prezydent wspominał "wielkie serce" zmarłego posła i jego troskę o dobro wspólne, która wykraczała poza podziały.

Niespodziewana tragedia w Dąbrowie Górniczej

Czwartkowe popołudnie przyniosło tragiczną wiadomość z Dąbrowy Górniczej. Około godziny 13, na ulicy Kazimierzowskiej, doszło do wypadku, w którym zginął rowerzysta. Jak się później okazało, ofiarą był 36-letni poseł Lewicy, Łukasz Litewka. Jego nagłe odejście wywołało falę smutku i wspomnień o jego działalności, szczególnie tej poświęconej pomocy zwierzętom i lokalnej społeczności.

Magdalena Biejat po śmierci Litewki: "Nie mogłam w to uwierzyć"

Prezydent Nawrocki o stracie posła

Prezydent Karol Nawrocki, poruszony doniesieniami o tragedii, wyraził swoje kondolencje za pośrednictwem platformy X.

„Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki” – napisał. W swoim wpisie prezydent zwrócił uwagę na to, co definiowało zmarłego polityka: „Był zaangażowanym samorządowcem i parlamentarzystą, oddanym sprawom lokalnej społeczności oraz działalności społecznej”.

"Będzie nam brakowało jego wielkiego serca"

Prezydent Nawrocki nie tylko wspominał dokonania posła, ale także podkreślił jego wyjątkową osobowość i empatię.

„Będzie nam brakowało jego wielkiego serca i troski o dobro wspólne” – dodał, wyrażając głębokie współczucie dla rodziny i bliskich Łukasza Litewki.

Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki.Był zaangażowanym samorządowcem i parlamentarzystą, oddanym sprawom lokalnej społeczności oraz działalności społecznej. Będzie nam brakowało jego wielkiego serca i troski o dobro wspólne.… pic.twitter.com/GsHCsqxw44— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) April 23, 2026

Te słowa są świadectwem tego, jak bardzo zmarły poseł był ceniony za swoją pasję i oddanie, które wykraczały poza polityczne podziały. Jego śmierć to strata dla wszystkich, którym bliskie są wartości takie jak bezinteresowna pomoc i zaangażowanie na rzecz innych.

Nie żyje Łukasz Litewka. Poseł Lewicy miał 36 lat