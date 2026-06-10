Karol Nawrocki gościem Trumpa. Poleci na jego 80. urodziny

Szykuje się wydarzenie, o którym będzie głośno po obu stronach Atlantyku. Jak ustalił dziennikarz Polsat News Grzegorz Urbanek, prezydent Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na 80. urodziny Donalda Trumpa. Wizyta ma odbyć się już w najbliższą niedzielę.

Choć wyjazd nie będzie miał oficjalnego charakteru, sama obecność polskiego prezydenta na jednym z najgłośniejszych wydarzeń roku w USA z pewnością przyciągnie uwagę mediów.

Trump szykuje urodziny z wielkim rozmachem

Donald Trump kończy 80 lat dokładnie 14 czerwca. To szczególna data nie tylko dla niego, ale również dla całych Stanów Zjednoczonych. Tego dnia Amerykanie obchodzą bowiem Dzień Flagi.

W tym roku świętowanie będzie jeszcze bardziej wyjątkowe. Obchody połączono z jubileuszem 250-lecia powstania USA. Zaplanowano szereg wydarzeń, które mają pokazać siłę i potęgę Ameryki.

Oktagon stanie przed Białym Domem

Największą atrakcją ma być gala UFC Freedom 250. Takiego widowiska jeszcze nie było. Organizatorzy budują specjalny oktagon na trawniku przed Białym Domem.

Amerykańskie media informują, że prace już trwają. Nad areną pojawi się ogromna konstrukcja oświetleniowa, a w tle telewizyjnych transmisji będzie można zobaczyć słynną rezydencję prezydentów USA.

To właśnie wśród zaproszonych gości ma znaleźć się Karol Nawrocki.

Największe gwiazdy MMA w akcji

Organizatorzy przygotowali siedem walk z udziałem największych gwiazd mieszanych sztuk walki. Według zapowiedzi kibice zobaczą między innymi Ilię Topurię, Justina Gaethje, Alexa Pereirę, Ciryla Gane'a, Seana O'Malleya i Aiemanna Zahabiego.

Na specjalnej arenie zmieści się od 4,3 do 5 tysięcy widzów. Wejściówki trafiły między innymi do żołnierzy, pracowników Białego Domu oraz specjalnie zaproszonych gości ze świata polityki i show-biznesu.

85 tysięcy darmowych biletów

Zainteresowanie wydarzeniem jest ogromne. Dla tych, którzy nie dostaną się na teren Białego Domu, przygotowano specjalną strefę kibica.

Prezes UFC Dana White zapowiedział rozdanie około 85 tysięcy darmowych wejściówek umożliwiających oglądanie gali na telebimach ustawionych w pobliżu rezydencji prezydenta.

Trump kończy 80 lat. Co ze zdrowiem?

Donald Trump przejdzie do historii jako drugi prezydent Stanów Zjednoczonych, który ukończył 80 lat podczas sprawowania urzędu.

W ostatnich miesiącach pojawiały się pytania dotyczące jego kondycji zdrowotnej. Biały Dom uspokaja jednak opinię publiczną. Lekarz prezydenta zapewnia, że Trump jest w pełni zdolny do wykonywania swoich obowiązków, a jego współpracownicy podkreślają, że energii może mu pozazdrościć niejeden młodszy polityk.

Eksperci zaznaczają, że takich urodzin w Białym Domu Ameryka jeszcze nie widziała.

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