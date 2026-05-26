Nawrocki nadal pierwszy, ale wynik słabnie

Karol Nawrocki utrzymał pozycję lidera rankingu zaufania CBOS, ale powodów do świętowania nie ma. Zaufanie do prezydenta deklaruje obecnie 48 proc. ankietowanych, czyli o 1 punkt procentowy mniej niż miesiąc wcześniej.

Nieufność wobec głowy państwa utrzymuje się na poziomie 38 proc. CBOS zauważa, że już drugi miesiąc z rzędu wynik Nawrockiego nie dobija do połowy wskazań respondentów.

Kosiniak-Kamysz i Sikorski też tracą

Drugie miejsce przypadło szefowi MON i liderowi PSL Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi. Ufa mu 45 proc. badanych, ale i on zanotował spadek – o 3 punkty procentowe.

Podium zamyka minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski z wynikiem 44 proc. zaufania. W jego przypadku spadek jest jeszcze większy – aż o 4 punkty procentowe.

Trzaskowski i Tusk pod presją

Czwarte miejsce zajął Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy może liczyć na 40 proc. zaufania, ale stracił aż 5 punktów procentowych względem poprzedniego badania.

Tuż za nim znaleźli się ex aequo Donald Tusk i Krzysztof Bosak – obydwaj politycy uzyskali po 38 proc. Premier również zanotował spadek, a nieufność wobec niego wzrosła do 46 proc.

Bosak utrzymał swój wynik, choć coraz więcej osób deklaruje wobec niego nieufność.

Mentzen i Zandberg łeb w łeb

Szóste miejsce zajęli wspólnie Adrian Zandberg i Sławomir Mentzen. Obu politykom ufa po 33 proc. ankietowanych.

Lider partii Razem poprawił swój wynik o 2 punkty procentowe, podczas gdy współlider Konfederacji zanotował niewielki spadek.

Kaczyński liderem… nieufności

Jarosław Kaczyński nie ma powodów do zadowolenia. Prezes PiS znalazł się na pierwszym miejscu rankingu nieufności. Nie ufa mu aż 59 proc. badanych.

Tuż za nim uplasował się Grzegorz Braun z wynikiem 56 proc. nieufności. Na kolejnych miejscach znaleźli się Mateusz Morawiecki i Przemysław Czarnek – obu politykom nie ufa ponad połowa respondentów.

Polacy coraz bardziej zmęczeni polityką?

Najnowszy sondaż pokazuje wyraźny trend, większość czołowych polityków traci zaufanie społeczne. Wyjątki są nieliczne, a wyborcy coraz częściej patrzą na polityczną klasę z dystansem.

Badanie CBOS przeprowadzono w dniach 7–17 maja na grupie 1041 dorosłych Polaków.

