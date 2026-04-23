Magdalena Biejat po śmierci Litewki: "Nie mogłam w to uwierzyć"

Tragiczna śmierć 36-letniego posła Lewicy Łukasza Litewki w wypadku drogowym wstrząsnęła polską sceną polityczną.

Wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat w rozmowie z "Super Expressem" wyraża swój głęboki szok i niedowierzanie, mówiąc: "Nie mogę się z tego otrząsnąć".

Biejat zabrała głos po śmierci Litewki

Śmierć Łukasza Litewki poruszyła polityków całej Lewicy, jego współpracowników oraz osoby, które znały go z działalności samorządowej i społecznej. Poseł miał 36 lat. Według informacji przekazywanych przez media i służby zginął w tragicznym wypadku drogowym w Dąbrowie Górniczej, gdy jechał rowerem. Okoliczności zdarzenia są obecnie wyjaśniane.

Po informacji o śmierci posła głos zabrała także Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu. W rozmowie z „Super Expressem” mówiła krótko, ale bardzo emocjonalnie. Z jej słów przebijał przede wszystkim szok, niedowierzanie i ogromny ból po nagłej stracie.

– To jest po prostu bardzo trudne. Gdy usłyszałam tę wiadomość, potrzebowałam chwili, żeby w ogóle to do mnie dotarło. Nie mogę się z tego otrząsnąć. Nie mogłam uwierzyć, że to naprawdę się stało - mówi nam Biejat.

Te słowa wybrzmiewają szczególnie mocno właśnie dlatego, że nie ma w nich politycznej formułki. Jest zwykła, ludzka reakcja na tragedię, z którą trudno się pogodzić.

Ta wiadomość poruszyła całą Lewicę

W kolejnych godzinach po pojawieniu się informacji o śmierci Łukasza Litewki zaczęły pojawiać się kolejne pożegnania i wspomnienia. Politycy oraz osoby, które znały go prywatnie lub zawodowo, podkreślali, że odszedł człowiek niezwykle zaangażowany, autentyczny i bardzo wrażliwy na krzywdę innych. W mediach przypominano też, że Litewka był szeroko kojarzony z działalnością na rzecz zwierząt i z inicjatywami, które wykraczały poza typową politykę.

Dlatego właśnie ta śmierć wywołała tak silne poruszenie. Łukasz Litewka nie był dla wielu jedynie kolejnym posłem z sejmowych ław. W licznych wspomnieniach powraca obraz człowieka, który potrafił łączyć politykę z realnym działaniem i zwykłą ludzką empatią.

Nagła śmierć i wielki wstrząs

Pierwsze informacje o tragedii spadły na jego środowisko nagle. Według medialnych doniesień do wypadku doszło w czwartek po południu, a śmierć posła została później potwierdzona przez polityków Lewicy i media.

