Pilne! Nie żyje Łukasz Litewka. Poseł Lewicy miał 36 lat

Łukasz Litewka, poseł Lewicy i ceniony społecznik, zginął w tragicznym wypadku drogowym w Dąbrowie Górniczej.

36-letni parlamentarzysta, znany z nietypowej kampanii wyborczej i pomocy potrzebującym, jechał na rowerze.

Jego nagła śmierć wywołała falę kondolencji i poruszenie na scenie politycznej, pozostawiając pustkę w polskim społeczeństwie.

Co doprowadziło do tej tragedii i dlaczego jego postać była tak wyjątkowa?

Tragiczny wypadek w Dąbrowie Górniczej. Co wiemy?

Do tragedii doszło w dzisiejsze popołudnie na ulicy Kazimierskiej w Dąbrowie Górniczej, na ruchliwym odcinku łączącym miasto z Sosnowcem. Zgodnie z pierwszymi, nieoficjalnymi ustaleniami, do których dotarli dziennikarze, poseł Łukasz Litewka poruszał się na rowerze. W pewnym momencie kierowca samochodu osobowego jadącego z naprzeciwka miał nagle zasłabnąć, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem. Samochód zjechał na przeciwległy pas ruchu i z dużą siłą uderzył w rowerzystę.

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, jednak obrażenia posła okazały się śmiertelne.

„W wyniku zderzenia z samochodem osobowym zginął rowerzysta. Droga w obu kierunkach jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora, ustalając dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia” – przekazała w komunikacie Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej, cytowana przez lokalne media.

Trasa została zamknięta dla ruchu na kilka godzin, a policja wyznaczyła objazdy. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku.

Kim był Łukasz Litewka? Sylwetka polityka i społecznika

Łukasz Litewka był jednym z najmłodszych parlamentarzystów w bieżącej kadencji Sejmu. Mandat poselski zdobył po raz pierwszy w wyborach w 2023 roku, startując z list Nowej Lewicy w okręgu sosnowieckim. Osiągnął wówczas imponujący wynik – ponad 40 tysięcy głosów – co uczyniło go jednym z największych objawień tamtych wyborów i jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy młodego pokolenia w polityce.

Od samorządu do Sejmu – droga polityczna

Zanim trafił do parlamentu, Łukasz Litewka przez lata działał w samorządzie. Był radnym w Sosnowcu, gdzie dał się poznać jako osoba niezwykle zaangażowana w lokalne sprawy, bliska mieszkańcom i skuteczna w działaniu. Jego praca koncentrowała się na poprawie jakości życia w mieście, infrastrukturze oraz wsparciu dla najbardziej potrzebujących. To właśnie działalność społeczna stała się jego znakiem rozpoznawczym i fundamentem, na którym zbudował ogromne zaufanie publiczne.

Serce oddane potrzebującym: działalność charytatywna

Jeszcze zanim został posłem, Litewka był ikoną lokalnego aktywizmu. Jego działalność wykraczała daleko poza polityczne ramy. Był znany przede wszystkim z:

pomocy bezdomnym zwierzętom – organizował zbiórki karmy, wspierał schroniska i promował adopcje;

wsparcia dla seniorów i osób chorych – nagłaśniał zbiórki na leczenie, rehabilitację i pomagał w rozwiązywaniu codziennych problemów;

walki z wykluczeniem społecznym – angażował się w pomoc osobom w kryzysie bezdomności i rodzinom w trudnej sytuacji materialnej.

Jego profile w mediach społecznościowych były potężnym narzędziem do czynienia dobra, mobilizując tysiące ludzi do pomocy.

Nieszablonowa kampania, która poruszyła Polskę

Ogólnopolską rozpoznawalność przyniosła mu wyjątkowa kampania wyborcza do Sejmu. Zamiast umieszczać na billboardach i plakatach własną twarz, Łukasz Litewka zdecydował się na bezprecedensowy krok – jego materiały wyborcze przedstawiały zdjęcia psów i kotów ze schronisk, które czekały na adopcję. Każdy plakat zawierał informację o zwierzęciu i zachęcał do dania mu domu.

Ta strategia, oparta na autentycznej pasji, nie tylko wyróżniła go na tle innych kandydatów, ale także przyniosła realne efekty – wiele ze zwierzaków z jego „kampanii” znalazło nowe domy. Pokazała ona, że polityka może być narzędziem do realnej zmiany, a nie tylko walki o władzę.

Fala kondolencji i wstrząs na scenie politycznej

Śmierć Łukasza Litewki wywołała szok i niedowierzanie. Jego ugrupowanie, Lewica, opublikowało w mediach społecznościowych poruszające pożegnanie:

„Nie ma słów, które wyrażą żal i ból, z jakim przyjmujemy dziś wiadomość o tragicznej śmierci naszego Przyjaciela, posła Łukasza Litewki. Dziś Polska straciła człowieka o wielkim, otwartym sercu i polityka oddanego walce o prawa najsłabszych. Łukasz był uosobieniem dobra. Nigdy nie przechodził obojętnie obok czyjejś krzywdy, zawsze był pierwszy w niesieniu pomocy, zawsze uważny na potrzeby innych, zawsze autentyczny. Odszedł w sposób, z którym nie potrafimy się pogodzić. Zginął w tragicznym wypadku, jadąc na rowerze, został potrącony przez samochód. Łukaszu, dziękujemy Ci za Twoją pracę, energię, za Twoją ogromną wrażliwość i za to, że pokazywałeś nam, jak być lepszymi ludźmi. Twoja nieobecność pozostawi pustkę, której nic nie wypełni. Będziemy walczyć o Twoje dziedzictwo. Łączymy się w ogromnym bólu z Twoją rodziną oraz wszystkimi Bliskimi. Jesteśmy z Wami w tym niewyobrażalnie trudnym czasie.”

Express Biedrzyckiej - WSTĘP Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.