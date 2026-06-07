Marcin Przydacz chce dymisji! Padły mocne słowa

Wiceminister nauki Andrzej Szeptycki wywołał oburzenie, porównując Ukraińską Powstańczą Armię do polskich Żołnierzy Wyklętych, określając ich jako "ukraińskich żołnierzy niezłomnych".

Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, stanowczo potępił wypowiedź Szeptyckiego i zażądał jego natychmiastowej dymisji, podkreślając znaczenie polskiej pamięci historycznej w kontekście zbrodni wołyńskiej.

Wypowiedzi te wpisują się w szerszy kontekst niezadowolenia Polski z ukraińskiej gloryfikacji UPA, a prezydent Andrzej Duda zapowiedział posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego, na którym rozważana będzie propozycja odebrania tego odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu.

Wiceminister Andrzej Szeptycki został zapytany o miejsce UPA w ukraińskiej narracji historycznej na antenie radia TOK FM. Odpowiedział, że była to formacja dążąca do niepodległości Ukrainy, walcząca przede wszystkim z Sowietami, co określił jako walkę beznadziejną. Następnie dodał, dokonując porównania, które wywołało ostrą reakcję.

- To byli tacy trochę, ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi konotacjami tego słowa, trochę tacy ukraińscy żołnierze niezłomni - mówił.

W odpowiedzi na te słowa, Marcin Przydacz w programie Telewizji Republika w niedzielę wyraził swoje oburzenie. Stwierdził, że po takiej wypowiedzi wiceminister Szeptycki nie powinien dłużej zajmować stanowiska w rządzie.

- Co ten człowiek jeszcze robi w polskim rządzie po takiej wypowiedzi? Następnego dnia powinien albo sam złożyć dymisję ze wstydu, albo powinien zostać wyrzucony – powiedział.

Stanowisko Polski

Marcin Przydacz rozszerzył swoją wypowiedź, odnosząc się do szerszego kontekstu ukraińskich decyzji dotyczących upamiętniania UPA. Podkreślił, że polskie oburzenie jest uzasadnione i konsekwentnie używa określenia „ludobójstwo” w odniesieniu do zbrodni wołyńskiej. Zaznaczył również, że strona polska powinna twardo domagać się szacunku dla ofiar.

- Jest absolutnie wskazane, bo jest poparte prawdą historyczną i tutaj trzeba twardo domagać się minimalnego szacunku do pomordowanych, poprzez ekshumacje, poprzez ich ponowny pochówek i poprzez odejście strony ukraińskiej od gloryfikacji tych bandytów i zbrodniarzy – argumentował.

Wypowiedzi te wpisują się w szerszą debatę wywołaną niedawną decyzją prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Pod koniec maja nadał on jednej z jednostek sił zbrojnych Ukrainy imię Bohaterów UPA. Decyzja ta spotkała się z ostrą krytyką w Polsce, w tym ze strony prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent Duda zapowiedział posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego na 8 czerwca, informując, że jednym z rozważanych punktów będzie propozycja odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu tego odznaczenia.

Sonda Czy Polska powinna odebrać Zełenskiemu Order Orła Białego? Tak, decyzja w sprawie UPA była nie do przyjęcia Nie, to zaszkodzi relacjom z Ukrainą Polska powinna zareagować, ale bez publicznego konfliktu Nie mam zdania