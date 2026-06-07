Marcin Przydacz chce dymisji! Padły mocne słowa

- Wiceminister nauki Andrzej Szeptycki wywołał oburzenie, porównując Ukraińską Powstańczą Armię do polskich Żołnierzy Wyklętych, określając ich jako "ukraińskich żołnierzy niezłomnych".
- Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, stanowczo potępił wypowiedź Szeptyckiego i zażądał jego natychmiastowej dymisji, podkreślając znaczenie polskiej pamięci historycznej w kontekście zbrodni wołyńskiej.
- Wypowiedzi te wpisują się w szerszy kontekst niezadowolenia Polski z ukraińskiej gloryfikacji UPA, a prezydent Andrzej Duda zapowiedział posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego, na którym rozważana będzie propozycja odebrania tego odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu.
Wiceminister Andrzej Szeptycki został zapytany o miejsce UPA w ukraińskiej narracji historycznej na antenie radia TOK FM. Odpowiedział, że była to formacja dążąca do niepodległości Ukrainy, walcząca przede wszystkim z Sowietami, co określił jako walkę beznadziejną. Następnie dodał, dokonując porównania, które wywołało ostrą reakcję.
- To byli tacy trochę, ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi konotacjami tego słowa, trochę tacy ukraińscy żołnierze niezłomni - mówił.
W odpowiedzi na te słowa, Marcin Przydacz w programie Telewizji Republika w niedzielę wyraził swoje oburzenie. Stwierdził, że po takiej wypowiedzi wiceminister Szeptycki nie powinien dłużej zajmować stanowiska w rządzie.
- Co ten człowiek jeszcze robi w polskim rządzie po takiej wypowiedzi? Następnego dnia powinien albo sam złożyć dymisję ze wstydu, albo powinien zostać wyrzucony – powiedział.
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Stanowisko Polski
Marcin Przydacz rozszerzył swoją wypowiedź, odnosząc się do szerszego kontekstu ukraińskich decyzji dotyczących upamiętniania UPA. Podkreślił, że polskie oburzenie jest uzasadnione i konsekwentnie używa określenia „ludobójstwo” w odniesieniu do zbrodni wołyńskiej. Zaznaczył również, że strona polska powinna twardo domagać się szacunku dla ofiar.
- Jest absolutnie wskazane, bo jest poparte prawdą historyczną i tutaj trzeba twardo domagać się minimalnego szacunku do pomordowanych, poprzez ekshumacje, poprzez ich ponowny pochówek i poprzez odejście strony ukraińskiej od gloryfikacji tych bandytów i zbrodniarzy – argumentował.
Wypowiedzi te wpisują się w szerszą debatę wywołaną niedawną decyzją prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Pod koniec maja nadał on jednej z jednostek sił zbrojnych Ukrainy imię Bohaterów UPA. Decyzja ta spotkała się z ostrą krytyką w Polsce, w tym ze strony prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent Duda zapowiedział posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego na 8 czerwca, informując, że jednym z rozważanych punktów będzie propozycja odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu tego odznaczenia.