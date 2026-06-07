Wszyscy patrzyli na Opole, a Karol Nawrocki pojawił się na ważnej uroczystości. Mało kto wiedział

W Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie odbyła się historyczna ceremonia beatyfikacji dziewięciu salezjanów, którym przewodniczył kardynał Marcello Semeraro.

Beatyfikowani duchowni ponieśli śmierć "in odium fidei" w niemieckich obozach koncentracyjnych Auschwitz i Dachau w latach 1941-1942.

Prezydent Karol Nawrocki, obecny na uroczystości, podkreślił, że beatyfikacja ma nie tylko wymiar duchowy, ale jest również fundamentalna dla polskiej wspólnoty narodowej, przypominając o wartościach chrześcijańskich i ofiarach totalitaryzmów.

W sobotę 6 czerwca, Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie stało się miejscem historycznej ceremonii. Mszy świętej beatyfikacyjnej przewodniczył kardynał Marcello Semeraro, prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych. Wśród zgromadzonych znaleźli się duchowni, wierni z całej Polski oraz reprezentanci władz państwowych, w tym prezydent Karol Nawrocki, który swoją obecnością uhonorował pamięć męczenników.

Do grona błogosławionych Kościoła katolickiego zostało włączonych dziewięciu salezjanów: ks. Jan Świerc, ks. Ignacy Antonowicz, ks. Karol Golda, ks. Włodzimierz Szembek, ks. Franciszek Harazim, ks. Ludwik Mroczek, ks. Ignacy Dobiasz, ks. Kazimierz Wojciechowski i ks. Franciszek Miśka. Wszyscy duchowni ponieśli śmierć w latach 1941-1942, zamordowani "in odium fidei" – z nienawiści do wiary – w niemieckich obozach koncentracyjnych Auschwitz i Dachau.

Kancelaria Prezydenta RP przekazała informację, że udział głowy państwa w tych uroczystościach stanowił wyraz uznania i hołdu dla duchownych, którzy pozostali niezłomni w swoim powołaniu pomimo prześladowań i represji ze strony niemieckiego okupanta. Beatyfikacja miała miejsce w miejscu szczególnie związanym z historią Kościoła w Polsce. Episkopat przypomina, że młody Karol Wojtyła był świadkiem aresztowania sześciu spośród dziewięciu przyszłych błogosławionych, w czasie gdy mieszkali i posługiwali w krakowskich Dębnikach.

Karol Nawrocki zabrał głos

Po zakończeniu mszy świętej, Karol Nawrocki podzielił się swoimi refleksjami na temat beatyfikowanych salezjanów. Podkreślił wyjątkowość ich poświęcenia.

- Nie ma takich słów, które opisałyby drogę życia, owoce życia i wielką odwagę beatyfikowanych – powiedział prezydent.

Prezydent Nawrocki zaznaczył również szersze znaczenie uroczystości dla wspólnoty narodowej.

- Jako prezydent RP chcę powiedzieć, że poza tym najważniejszym, fundamentalnym wymiarem duchowym, wymiarem Kościoła katolickiego, dzisiejsza uroczystość jest też bardzo ważna i fundamentalna dla naszej wspólnoty narodowej, dla nas, dla Polek i Polaków przywiązanych od ponad tysiąca lat do wartości chrześcijańskich, wspólnoty narodowej, która buduje miłość, miłosierdzie, odpowiedzialność za Polskę, za Europę i za świat wokół przywiązania do fundamentu wartości chrześcijańskich – podkreślił. - Jeśli ktoś jeszcze wątpi, to powinien odczytać życiorysy dziewięciu błogosławionych dziś salezjanów i zobaczyć, co znaczą wartości chrześcijańskie, co znaczy miłość, miłosierdzie, służba drugiemu człowiekowi i gotowość do największych poświęceń w obliczu hekatomby II wojny światowej i dwóch systemów totalitarnych: niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu - dodał.

Prezydent zaznaczył również, że oba systemy totalitarne "chciały zniszczyć to, co na świecie najpiękniejsze, czyli fundamenty, wartości i wiarę chrześcijańską."

W naszej galerii zobaczysz, jak wyglądała uroczystości beatyfikacji:

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