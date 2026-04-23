Ponad podziałami w obliczu tragedii. Politycy żegnają posła Łukasza Litewkę

Politycy żegnają zmarłego posła Lewicy

Poseł zginął w wypadku podczas jazdy rowerem – odszedł człowiek, który swoją energią i empatią udowadniał, że polityka może mieć twarz bezinteresownej pomocy niesionej ludziom i zwierzętom.

W tych trudnych chwilach media społecznościowe wypełniły się słowami, które rzadko słyszymy w debacie publicznej. Zniknęły barwy partyjne, a pojawiło się czyste, ludzkie współczucie. Politycy od lewej do prawej strony sceny zjednoczyli się w żałobie, wspominając Łukasza Litewkę jako kolegę, społecznika i dobrego człowieka.

Na platformie X (dawniej Twitter) pojawiły się dziesiątki wpisów, w których wybrzmiewa niedowierzanie i głęboki żal.

"...tyle łez zamienił w radość..."

- „Łukasz Litewka… W ubiegłym tygodniu podczas posiedzenia prowadziłem punkt, w czasie którego zabierał głos, nie mogę uwierzyć, że po raz ostatni. Zostawił po sobie tyle dobra, tyle łez zamienił w radość, spokój, nadzieję. [...] Nie ma słów. Nie ma słów… Zrobiłeś świetną robotę. Odpoczywaj. Teraz nasza kolej” – napisał Szymon Hołownia.

- „Szok. Tragedia w Sosnowcu. Nie żyje Łukasz Litewka. Poseł na Sejm RP zginął w wypadku podczas jazdy rowerem. Jeden z najbardziej aktywnych społecznie posłów, który potrafił wyjść poza swoją bańkę. Świeć Panie nad Jego duszą!” – to z kolei wpis posła PiS Dariusza Mateckiego.

Robert Biedroń pierwszy raz po śmierci Łukasza Litewki. „Nie możemy dojść do siebie”Polityka Lewicy pożegnała też ministra pracy i polityki społecznej. - „Łukaszu... aż ciężko uwierzyć. W tragicznym wypadku zginął dziś Łukasz Litewka, działacz społeczny, miłośnik ludzi, zwierząt i ponad wszystko - niesienia pomocy. Dobry człowiek, poseł, kolega” – napisała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

"Będzie Ciebie brakowało"

Mateusz Morawiecki: „Nie żyje poseł Łukasz Litewka. Życzliwy, zawsze uśmiechnięty i uczynny człowiek. Wyrazy współczucia dla Rodziny i znajomych.” – czytamy we wpisie byłego premiera.

- „Łukasz Litewka, człowiek o pięknej, wrażliwej duszy, ocean dobroci. Bardzo będzie tutaj Ciebie brakowało…” - napisała posłanka KO Magdalena Filiks. - „Z niedowierzaniem i smutkiem przyjąłem informację o tragicznej śmierci Łukasza Litewki, posła Lewicy. Składam wyrazy współczucia jego najbliższym, przyjaciołom i sejmowym współpracownikom. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie." – napisał lider Konfederacji Sławomir Mentzen.

16