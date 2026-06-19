Premier Donald Tusk zdecydował! Maciej Lasek odwołany z funkcji pełnomocnika rządu ds. CPK

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-06-19 8:17

Maciej Lasek, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, został odwołany, taką wiadomość przekazał rozmowie na antenie radia RMF FM minister infrastruktury Dariusz Klimczak. W miejsce Laska powołany został Piotr Malepszak.

Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. CPK, w ciemnym garniturze i krawacie, trzymający długopis. Jego odwołanie i powołanie Piotra Malepszaka to ważna informacja, którą można przeczytać na naszym portalu.
Autor: PPL/ Materiały prasowe

Minister Klimczak w porannym wywiadzie powiedział: - Zgodnie z decyzją prezesa Rady Ministrów pełnomocnik do spraw CPK Maciej Lasek został odwołany z dniem dzisiejszym, a powołany na to stanowisko został dotychczasowy wiceminister infrastruktury, odpowiedzialny za kolej Piotr Malepszak. 

Jak dodał już wczoraj wieczorem (18 czerwca) przekazał ministrowi Laskowi dokument podpisany przez premiera Donalda Tuska, a dotyczący odwołania. - Tam nie ma uzasadnienia. Jest odwołanie. Rozmawiałem z panem Maciejem Laskiem. Przekazał mi jedynie, że to jest na jego prośbę, to on złożył dymisję - zaznaczył Dariusz Klimczak.

Minister infrastruktury dodał, że Maciej Lasek sam przyznał, że pewien ważny etap budowy nowego lotniska i kolei dużej prędkości został zamknięty, a był to etap z jego punktu widzenia kluczowy. - Tutaj zaznaczył, że w poniedziałek będzie podpisana najważniejsza z dotychczasowych umów wykonawczych. Fizyczne rozpoczęcie pracy budowy terminala i lotniska na budowę fundementów pod terminal tzw. palowanie. Firma przejmuje plac budowy i na przełomie lata/jesieni wbije symboliczną łopatę - komentował minister Klimczak.

Kim jest Maciej Lasek?

Przez 10 lat był pracownikiem naukowym Instytutu Lotnictwa. W latach 2002-2016 członek, potem Z-ca Przewodniczącego, a od 2012 Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa transportu, w tym transportu lotniczego. Brał udział w badaniach około 150 wypadków i incydentów lotniczych. Wielokrotnie powoływany przez prokuratury i sądy do wydania opinii biegłego w zakresie wypadków lotniczych. Od 2010 roku wykładowca akademicki Politechniki Warszawskiej. Był szefem Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

W latach 2018-2019 radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Z-ca Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Poseł na Sejm RP  IX kadencji (członek sejmowej Komisji Infrastruktury, Komisji Obrony Narodowej i Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży) i X kadencji. Pilot samolotowy i szybowcowy z uprawnieniami instruktora szybowcowego I klasy i pilota doświadczalnego I klasy. W latach 2003-2007 redaktor naczelny czasopisma naukowego „NiT – Nauka, Innowacje, Technika”. Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

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MACIEJ LASEK