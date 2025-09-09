- Decyzja ministry edukacji Barbary Nowackiej o zniesieniu prac domowych spotkała się z ogromnym sprzeciwem społecznym.
- Aż 66,5% Polaków uważa, że prace domowe powinny wrócić do szkół podstawowych.
- Tylko co czwarty badany popiera obecne rozporządzenie.
- Czy ministerstwo ugnie się pod presją?
Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Opinia24 na zlecenie RMF FM wynika, że aż 66 proc. Polaków opowiada się za przywróceniem prac domowych w szkołach. To jasny sygnał dla minister Nowackiej, która w kwietniu 2024 roku wprowadziła zmiany, czyniąc prace domowe nieobowiązkowymi i nieocenianymi w szkołach podstawowych. Czy pod wpływem opinii publicznej szefowa MEN zmieni zdanie?
Sondaż: Dwie trzecie Polaków za przywróceniem prac domowych w szkołach
Wyniki sondażu są jednoznaczne. Aż 66 proc. respondentów uważa, że prace domowe powinny zostać przywrócone w polskich szkołach. Jak podaje RMF FM, "zdecydowanie" za takim rozwiązaniem opowiedziało się 37 proc. badanych, zaś 29 proc. "raczej" zgadza się z takim pomysłem. Przeciwnikami powrotu prac domowych jest zaledwie 17 proc. ankietowanych. Taki sam odsetek osób nie ma sprecyzowanej opinii w tej sprawie.
Kto najczęściej popiera przywrócenie prac domowych? - Poparcie dla przywrócenia prac domowych częściej deklarują kobiety (69 proc.), osoby z wykształceniem wyższym (76 proc.), wyborcy Prawa i Sprawiedliwości (83 proc.), a także ci, którzy w wyborach prezydenckich głosowali na Karola Nawrockiego (odpowiednio 78 proc. w pierwszej turze i 76 proc. w drugiej turze) – czytamy. Jak wynika z sondażu, najmniej entuzjastycznie do pomysłu przywrócenia prac domowych nastawione są osoby młodsze, sympatycy Koalicji Obywatelskiej oraz wyborcy Rafała Trzaskowskiego.
Nowacka o przywróceniu prac domowych: Nie wykluczam niczego
Czy pod wpływem tak wyraźnego poparcia społecznego minister Nowacka zdecyduje się na zmianę swojej decyzji? W ostatnim czasie szefowa MEN była pytana na antenie TVN24 o możliwość powrotu obowiązkowych prac domowych jeszcze w tym roku szkolnym. – Nie wykluczam zmian. Zobaczę, co przyniesie badanie Instytutu Badań Edukacyjnych – odparła minister, nawiązując do analizy, jaką zleciła IBE w sprawie nieobowiązkowych prac domowych.
Jak dodała, "nie możemy pozwolić na to, żeby dzieci wróciły do tej sytuacji kilku godzin prac domowych, ale jakaś zmiana jest możliwa". – Nie wykluczam niczego – oświadczyła Barbara Nowacka.
