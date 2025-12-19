Polska nie powinna "wymachiwać szabelką" wobec Rosji; kluczowe są rekordowe zakupy uzbrojenia oraz działania służb specjalnych i w cyberprzestrzeni, o których nie mówi się głośno.

Rząd Tuska chwali się polityką społeczną, ale jego oceny są fatalne (ponad 50% negatywnych), a konflikt z prezydentem Nawrockim blokuje reformy, co zwiastuje "administrowanie krajem" do 2027 roku.

Prezydent Nawrocki, postrzegany jako polski nacjonalista, pogłębia podziały, a jego "stadionowa historiografia" oraz kontrowersyjne decyzje (np. brak zapalenia świec chanukowych) są krytykowane.

Wzrost poparcia dla radykalnego Grzegorza Brauna (mówiącego o Polexicie i porozumieniu z Putinem) jest sygnałem ostrzegawczym i może wynikać ze "wściekłości na klasę polityczną"

"Wojna na górze BIS": Konflikt, który paraliżuje Polskę

Napięcie na szczytach władzy sięga zenitu, a zdaniem prof. Dudka jego głównym źródłem jest otwarty spór między prezydentem Karolem Nawrockim a premierem Donaldem Tuskiem. Jako przykład eskalacji historyk przywołuje rocznicowe przemówienie prezydenta, który grzmiał „Precz z komuną!”.

Według profesora to atak obliczony na polaryzację. „Nawrocki, jako historyk, prezentuje «stadionową wersję historiografii» – ocenia historię w sposób kategoryczny i uproszczony, co tylko dzieli Polaków” – stwierdził Dudek. Dodał, że choć prezydent powinien łączyć, to „Nawrocki będzie Polskę dzielił coraz bardziej”. Ostatecznie, jak podsumował, obecny konflikt polityczny w Polsce jest w istocie kolejną odsłoną wojny kohabitacyjnej między dwoma „samcami alfa” – premierem skarżącym się, że prezydent nie odbiera telefonów, i prezydentem, który nie poprze żadnej reformy mogącej pomóc rządowi.

Jak oceniany jest rząd Donalda Tuska po dwóch latach?

Druga rocznica zaprzysiężenia gabinetu stała się okazją do podsumowań. Rządowy spot chwali się programem in vitro, podwyżkami czy „babciowym”. Profesor Dudek ocenia te działania krytycznie. Jego zdaniem rząd Donalda Tuska chwali się głównie polityką społeczną, która w dużej mierze jest kontynuacją działań PiS. Tymczasem, jak podkreśla ekspert, nastroje społeczne są alarmujące.

„Oceny społeczne rządu są fatalne – oceny krytyczne wyraźnie przeważają nad pozytywnymi” – stwierdził, powołując się na dane sondażowe OGB. Według niego brak znaczących reform i polityczny pat prowadzą Polskę w kierunku wieloletniej stagnacji. Prof. Antoni Dudek kreśli pesymistyczną wizję przyszłości: „Czeka nas po prostu administrowanie krajem do 2027 roku”. Jako symbol oderwania części klasy politycznej przywołał też wypowiedź prof. Piotra Glińskiego, który stwierdził, że szybkie pociągi są niepotrzebne, bo „ludzie będą się bali do nich wsiąść”.

Ucieczka wyborców w radykalizm? Grzegorz Braun zyskuje poparcie

Polityczny impas i znużenie głównymi siłami politycznymi tworzą podatny grunt dla sił radykalnych. Pytany o sondaż OGB, w którym Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna wyprzedziła formację Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka, prof. Antoni Dudek ocenił to jako „sygnał ostrzegawczy”, będący wyrazem wściekłości na całą klasę polityczną. Jego zdaniem Braun licytuje wyżej niż pozostali liderzy Konfederacji, bo „mówi wprost o Polexicie i porozumieniu z Putinem”, podczas gdy inni „nie mają odwagi mówić takich rzeczy”. Historyk ostrzega jednak, że taki wybór to droga donikąd. Popieranie polityków o tak skrajnych poglądach w akcie protestu to, jak dosadnie podsumował prof. Dudek, ryzyko wpadnięcia „z deszczu pod rynnę”.

