PILNE! Mamy nowych wiceministrów zdrowia! Dwa nazwiska, to im zaufała Jolanta Sobierańska-Grenda

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2025-09-09 10:13

We wtorek Ministerstwo Zdrowia ogłosiło decyzję, która potwierdziła wcześniejsze medialne informacje o nadchodzących zmianach w tym resorcie. Katarzyna Kęcka i Tomasz Maciejewski zostali powołani na stanowiska wiceministrów zdrowia. Nominacje wręczyła im osobiście minister zdrowia, Jolanta Sobierańska-Grenda. Kim są nowi wiceministrowie i jakie mają doświadczenie?

Jolanta Sobierańska-Grenda, Tomasz Maciejewski, Katarzyna Kęcka

  • Minister zdrowia powołała dwóch nowych wiceministrów
  • Do resortu zdrowia dołączają Katarzyna Kęcka i Tomasz Maciejewski
  • Jednocześnie stanowisko straciło trzech wiceministrów

Zmiany w Ministerstwie Zdrowia

- W Ministerstwie Zdrowia szykuje się prawdziwa rewolucja! W najbliższych dniach dojdzie tam do zmian personalnych na stanowiskach wiceministrów. Co ciekawe, nowe osoby mają być ekspertami spoza świata polityki. Według ustaleń RMF FM, stanowiska wiceministrów mają stracić: profesor Urszula Demkow z Polski 2050, odpowiedzialna za plan dla chorób rzadkich i kadry medyczne, wiceminister Marek Kos z PSL, zajmujący się ratownictwem medycznym i refundacją leków, oraz senator Wojciech Konieczny z Lewicy, sekretarz stanu, który odpowiada za zdrowie publiczne i przepisy ograniczające promocję alkoholu.Trzech wiceministrów ma stracić stanowiska. W ich miejsce pojawić mają się dwie nowe osoby – eksperci spoza świata polityki – informowaliśmy jeszcze w poniedziałek 8 września.

Informacje te potwierdziły się już we wtorek, gdy to ogłoszono, że wymienieni wyżej politycy stracili to stanowisko, a nowymi wiceministrami zdrowia są Katarzyna Kęcka i Tomasz Maciejewski. Jak poinformowano, to osoby z bogatym doświadczeniem w sektorze medycznym. Ich nominacje mogą zwiastować istotne zmiany i nowe kierunki w polityce zdrowotnej kraju.

Kim jest Katarzyna Kęcka?

Dr n. o zdr. Katarzyna Kęcka to postać znana w środowisku medycznym. Od 2019 roku pełniła funkcję prezesa Zarządu Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie, gdzie dała się poznać jako skuteczny menadżer i innowator. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje również pracę jako magister pielęgniarstwa, specjalizująca się w pielęgniarstwie kardiologicznym. Kęcka jest także asystentką w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Tomasz Maciejewski – ekspert od zdrowia matki i dziecka

Dr n. med. Tomasz Maciejewski może pochwalić się imponującym dorobkiem zawodowym. Od 2012 roku kierował Instytutem Matki i Dziecka, co czyni go ekspertem w dziedzinie ginekologii, położnictwa i perinatologii. Jego praca w Instytucie Matki i Dziecka przyniosła mu uznanie w środowisku medycznym, a jego wiedza i doświadczenie są cenione przez specjalistów. Maciejewski jest również wykładowcą, autorem licznych publikacji naukowych oraz członkiem towarzystw naukowych, co świadczy o jego aktywnym udziale w rozwoju medycyny.

Katarzyna Kęcka

Tomasz Maciejewski

