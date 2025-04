TV Republika: Poseł zasłabł po karze

Według informacji podanych przez TV Republika, Edward Siarka zasłabł i przeszedł zabieg po udarze, niedługo po tym, jak został ukarany przez marszałka Hołownię za okrzyki na sali plenarnej. Miał on, wraz z innymi posłami, krzyczeć "morderca" pod adresem posła Romana Giertycha - podaje radiozet.pl

Kary dla posłów PiS

W piątek Prezydium Sejmu uznało, że 50 posłów PiS naruszyło powagę izby, kierując bezpodstawne oskarżenia wobec Romana Giertycha. Wicemarszałek Piotr Zgorzelski poinformował, że Jarosław Kaczyński i Iwona Arent stracą połowę uposażenia na trzy miesiące, a 48 posłów PiS otrzyma karę w postaci utraty połowy uposażenia na dwa miesiące.

Awantura w Sejmie i ukarani posłowie

Do awantury doszło w środę, kiedy to poseł KO, stojąc na mównicy sejmowej, powiedział do prezesa PiS "Jarku siadaj, uspokój się", na co Kaczyński odpowiedział "nie jestem z tobą po imieniu, łobuzie". Giertych odparł: "Nie jestem z panem, panie Kaczyński po imieniu, tylko badacze genealogii wykazali, że jestem wujkiem pana Kaczyńskiego, daleko spowinowaconym. Mów mi wuju, Jarku".

W piątek Jarosław Kaczyński zapytany przez dziennikarzy, czy przeprosi za swoje słowa skierowane do Giertycha, odpowiedział: "Absolutnie nie". Dodał również: "Mam nadzieję, że je powtórzę".

Kolejny incydent z udziałem posła Siarki

To nie pierwszy incydent w Sejmie z udziałem posła Siarki. W lutym tego roku marszałek Szymon Hołownia ukarał go karą 20 tysięcy złotych za słowa "Kula w łeb", skierowane pod adresem premiera Donalda Tuska. Prezydium zdecydowało również o skierowaniu wniosku w tej sprawie do prokuratury.

